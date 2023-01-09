Дорогой подарок к визиту Байдена

Дорогой подарок к визиту БайденаВ Мексике идут уличные бои после ареста главы наркокартеля Синалоа
Сразу после ареста на улицы Кульякана, столицы штата, вышли (точнее, выехали на бронированных джипах) сотни вооруженных головорезов. Они вели беспорядочный огонь по домам, поджигали машины, взяли в осаду полицейские участки (в Мексике это настоящие крепости) и атаковали местный аэропорт. Десятки людей погибли и получили ранения. Боевики сожгли или угнали около 300 автомобилей, подбили два вертолета и транспортный самолет вооруженных сил. Бои развернулись и в других городах штата – Лос-Мочисе и Гуасаве.
В интернете появились заявления представителей картеля, дающих президенту Мексики Лопесу Обрадору 72 часа на освобождение Крысенка, иначе картель начнет полномасштабную войну. В серьезности намерений бандитов сомневаться не приходится. 18 октября 2019 г. Крысенка уже арестовывали, и в ответ боевики картеля захватили Кульякан. Это был первый случай в истории Мексики, когда бандиты установили контроль над целым городом, причем столицей штата. Тогда бандиты победили: президент приказал отпустить арестованного, чтобы избежать жертв среди населения.