Дорогой подарок к визиту Байдена

Сразу после ареста на улицы Кульякана, столицы штата, вышли (точнее, выехали на бронированных джипах) сотни вооруженных головорезов. Они вели беспорядочный огонь по домам, поджигали машины, взяли в осаду полицейские участки (в Мексике это настоящие крепости) и атаковали местный аэропорт. Десятки людей погибли и получили ранения. Боевики сожгли или угнали около 300 автомобилей, подбили два вертолета и транспортный самолет вооруженных сил. Бои развернулись и в других городах штата – Лос-Мочисе и Гуасаве.