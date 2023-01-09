Дорогой подарок к визиту Байдена

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В Мексике идут уличные бои после ареста главы наркокартеля Синалоа
Евгений Трифонов , политолог

Сразу после ареста на улицы Кульякана, столицы штата, вышли (точнее, выехали на бронированных джипах) сотни вооруженных головорезов. Они вели беспорядочный огонь по домам, поджигали машины, взяли в осаду полицейские участки (в Мексике это настоящие крепости) и атаковали местный аэропорт. Десятки людей погибли и получили ранения. Боевики сожгли или угнали около 300 автомобилей, подбили два вертолета и транспортный самолет вооруженных сил. Бои развернулись и в других городах штата – Лос-Мочисе и Гуасаве.

В интернете появились заявления представителей картеля, дающих президенту Мексики Лопесу Обрадору 72 часа на освобождение Крысенка, иначе картель начнет полномасштабную войну. В серьезности намерений бандитов сомневаться не приходится. 18 октября 2019 г. Крысенка уже арестовывали, и в ответ боевики картеля захватили Кульякан. Это был первый случай в истории Мексики, когда бандиты установили контроль над целым городом, причем столицей штата. Тогда бандиты победили: президент приказал отпустить арестованного, чтобы избежать жертв среди населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных