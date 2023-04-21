Экономика как средство ведения войны

Экономика как средство ведения войныСохранится ли промышленность Германии, пугающая иностранных инвесторов?
Нижняя палата парламента Германии одобрила поправки к закону об энергетической безопасности, которые позволяют продать активы компании «Роснефть» в ФРГ в обход общепринятых процедур – без согласия владельца и проведения национализации. Еще в сентябре прошлого года правительство Германии наложило арест на компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH – совокупно это 12% нефтепереработки в стране. В числе заблокированного имущества – контрольный пакет (54,17%) НПЗ в городе Шведт, который занимает более 90% топливного рынка Берлина. Кому достанется этот блестящий бизнес, если экспроприация будет доведена до конца? Можно гадать на акционерном капитале нефтеперерабатывающего предприятия в Шведте: 37,5% в нем сейчас принадлежит американской Shell, 8,33% – итальянской ENI.
Все это как минимум некрасиво, но оставим политикам разговоры о чести. Поговорим о выгоде. Готовность нынешних (не сказать – текущих) немецких политиков идти против стратегических интересов собственной страны поражает воображение. Что это – поступок в состоянии аффекта? Издержки выборной демократии, когда политик думает и действует только в пределах срока своего мандата – а дальше хоть трава не расти? Результат высокого давления извне?
Тут не надо быть великим экономистом, чтобы увидеть: они сами разрушают здание, которые строили много лет. Западная концепция экономики – это глобализм. Свободный обмен товарами и ресурсами, а если говорить конкретнее – возможность использовать чужие ресурсы в собственных интересах. За счет чего США остаются на плаву, при их феноменальном уровне государственного долга – более $31 трлн (140% ВВП)? Благодаря доверию к доллару как универсальной расчетной и резервной валюте.
Но что произошло после того, как западный блок заблокировал номинированные преимущественно в долларах золотовалютные резервы России? 15 марта американский минфин опубликовал данные: вклады Китая в казначейских бумагах США упали до $859,4 млрд c $867,1 млрд в декабре 2022 г. И в целом, сейчас вложения КНР в американский госдолг достигли минимума за 12 лет, а их отток продолжается уже седьмой месяц подряд. Это связано с долгосрочной диверсификацией валютных резервов КНР, которая теперь все больше ориентируется на безопасность вкладов, объясняют китайские источники. Заодно и доля юаня в международных расчетах подскочила сразу вдвое.
Знаменитая промышленность Германия во многом зависит не только от доступных (поправим: ранее доступных) ресурсов с Востока, но и от иностранных инвестиций. Общий объем чистых накопленных ПИИ в Германии – около 600 млрд евро, следует из данных Немецкого федерального банка. 23% от этого объема – инвестиции в производство (химия, фармацевтика, машиностроение). Ресурсы-то у России остались – а сохранится ли промышленность Германии, лишившаяся дешевого сырья и пугающая иностранных инвесторов? Когда ты ведешь себя как базарный наперсточник, рано или поздно приходит расплата. И даже в Бундестаге это многие понимают. За принятие дискриминационного закона высказались 383 депутата германского парламента, но 272 – голосовали против.
Экономика – вечный двигатель жизни на Земле. Но только в случае, если она питается самым ценным природным ресурсом – доверием и стремлением ко взаимной выгоде. Все меняется, если экономику делают средством ведения войны. Ведь из такого оружия можно выстрелить лишь один раз. Рост экономики Германии уже остановился: согласно прогнозам, ВВП страны в 2023 г. увеличится лишь на 0,3% при инфляции в 6%.