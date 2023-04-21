Экономика как средство ведения войны

Знаменитая промышленность Германия во многом зависит не только от доступных (поправим: ранее доступных) ресурсов с Востока, но и от иностранных инвестиций. Общий объем чистых накопленных ПИИ в Германии – около 600 млрд евро, следует из данных Немецкого федерального банка. 23% от этого объема – инвестиции в производство (химия, фармацевтика, машиностроение). Ресурсы-то у России остались – а сохранится ли промышленность Германии, лишившаяся дешевого сырья и пугающая иностранных инвесторов? Когда ты ведешь себя как базарный наперсточник, рано или поздно приходит расплата. И даже в Бундестаге это многие понимают. За принятие дискриминационного закона высказались 383 депутата германского парламента, но 272 – голосовали против.