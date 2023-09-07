Важный шаг к многополярному мироустройствуМногим странам надоело, что США и бывшие колониальные державы указывают им, как жить
Я был одним из немногих немцев, удостоившихся чести присутствовать на Московской конференции по международной безопасности в этом году. Для официальной Германии этого события не существовало. Телеканал ZDF опубликовал на своем сайте лишь короткое сообщение о Московской конференции по международной безопасности, но оно касалось только персоны Сергея Лаврова. В телевизионных новостях мероприятие вообще не упоминалось, а искать другие сообщения о нем было более чем тщетным занятием. Как и Петербургский экономический форум, который я посетил в июне, Московская конференция по международной безопасности – это событие, которое замалчивается немецкими СМИ.
Последние не оправдывают своих притязаний на информирование граждан в соответствии с актуальностью и важностью событий. Но гораздо более серьезным является то, что раскол между Германией и Западной Европой с одной стороны и Россией – с другой становится все более глубоким. Это уже не просто ров, полный экономических санкций и поставок оружия, а настоящая информационная стена. По эту и по другую сторону этого воображаемого барьера люди живут в разных мирах. Поэтому тем более важно, чтобы представители так называемых недружественных стран, в частности, принимали участие в международных конференциях и форумах в России, чтобы они могли рассказать об этом в своих странах.