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Важный шаг к многополярному мироустройству

Многим странам надоело, что США и бывшие колониальные державы указывают им, как жить
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

Я был одним из немногих немцев, удостоившихся чести присутствовать на Московской конференции по международной безопасности в этом году. Для официальной Германии этого события не существовало. Телеканал ZDF опубликовал на своем сайте лишь короткое сообщение о Московской конференции по международной безопасности, но оно касалось только персоны Сергея Лаврова. В телевизионных новостях мероприятие вообще не упоминалось, а искать другие сообщения о нем было более чем тщетным занятием. Как и Петербургский экономический форум, который я посетил в июне, Московская конференция по международной безопасности – это событие, которое замалчивается немецкими СМИ.

Последние не оправдывают своих притязаний на информирование граждан в соответствии с актуальностью и важностью событий. Но гораздо более серьезным является то, что раскол между Германией и Западной Европой с одной стороны и Россией – с другой становится все более глубоким. Это уже не просто ров, полный экономических санкций и поставок оружия, а настоящая информационная стена. По эту и по другую сторону этого воображаемого барьера люди живут в разных мирах. Поэтому тем более важно, чтобы представители так называемых недружественных стран, в частности, принимали участие в международных конференциях и форумах в России, чтобы они могли рассказать об этом в своих странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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