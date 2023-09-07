Важный шаг к многополярному мироустройству

Последние не оправдывают своих притязаний на информирование граждан в соответствии с актуальностью и важностью событий. Но гораздо более серьезным является то, что раскол между Германией и Западной Европой с одной стороны и Россией – с другой становится все более глубоким. Это уже не просто ров, полный экономических санкций и поставок оружия, а настоящая информационная стена. По эту и по другую сторону этого воображаемого барьера люди живут в разных мирах. Поэтому тем более важно, чтобы представители так называемых недружественных стран, в частности, принимали участие в международных конференциях и форумах в России, чтобы они могли рассказать об этом в своих странах.