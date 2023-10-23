Покушение, которого не было

Тино Хрупалла получил укол шприцем от человека, который 4 октября подошел к нему на предвыборном митинге, чтобы сфотографироваться. Политик сразу же почувствовал себя плохо. У него возникло нарушение кровообращения, в течение суток Хрупалла находился в реанимации. Как раз в больнице и было обнаружено место, в которое произвели укол, – плечо.