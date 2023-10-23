Покушение, которого не былоЧто на самом деле случилось с депутатом бундестага Тино Хрупаллой
С самого начала ведущие немецкие СМИ не проявили ни малейшего интереса к освещению нападения на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу. Члены партии, напротив, были немедленно проинформированы о произошедшем через свои неформальные сообщества и группы в социальных сетях.
Тино Хрупалла получил укол шприцем от человека, который 4 октября подошел к нему на предвыборном митинге, чтобы сфотографироваться. Политик сразу же почувствовал себя плохо. У него возникло нарушение кровообращения, в течение суток Хрупалла находился в реанимации. Как раз в больнице и было обнаружено место, в которое произвели укол, – плечо.
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