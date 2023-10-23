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Покушение, которого не было

Что на самом деле случилось с депутатом бундестага Тино Хрупаллой
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

С самого начала ведущие немецкие СМИ не проявили ни малейшего интереса к освещению нападения на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу. Члены партии, напротив, были немедленно проинформированы о произошедшем через свои неформальные сообщества и группы в социальных сетях.

Тино Хрупалла получил укол шприцем от человека, который 4 октября подошел к нему на предвыборном митинге, чтобы сфотографироваться. Политик сразу же почувствовал себя плохо. У него возникло нарушение кровообращения, в течение суток Хрупалла находился в реанимации. Как раз в больнице и было обнаружено место, в которое произвели укол, – плечо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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