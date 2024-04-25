Япония оставила Россию без масел?

Япония расширила действие санкций против России, запретив поставлять в нашу страну еще 164 вида товаров. В частности, под запрет попало моторное масло. Но такого рода ограничения возымели бы эффект лет 15 назад. Уже в середине 2010-х они могли бы расстроить только японских поставщиков. Столь радикальное изменение ситуации связано с модернизацией российских нефтеперерабатывающих предприятий.