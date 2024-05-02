Германия бронирует свои граблиТекущая реформа бундесвера говорит: на «западном» фронте без перемен
Если вы хотите понять суть объявленной сейчас реформы бундесвера, вам необходимо знать его историю. Западная Германия была полностью демилитаризована после 1945 г. в результате поражения во Второй Мировой войне и оставалась таковой даже после 4 апреля 1949 г., когда было создано НАТО. Однако в связи с конфронтацией с Советским Союзом США изменили свое мнение и пришли к выводу, что немецкие вспомогательные войска на местах могут быть им весьма полезны.
В 1955 г. было принято решение о милитаризации Западной Германии и создании бундесвера численностью в 500 000 военнослужащих. В ответ на это только через год была создана национальная народная армия ГДР. Уже одно это показывает, кто в то время задавал темп военной эскалации и гонки вооружений. Бундесвер был создан для подготовки к всестороннему военному конфликту с Россией на территории Германии.