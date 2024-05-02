Германия бронирует свои грабли

Если вы хотите понять суть объявленной сейчас реформы бундесвера, вам необходимо знать его историю. Западная Германия была полностью демилитаризована после 1945 г. в результате поражения во Второй Мировой войне и оставалась таковой даже после 4 апреля 1949 г., когда было создано НАТО. Однако в связи с конфронтацией с Советским Союзом США изменили свое мнение и пришли к выводу, что немецкие вспомогательные войска на местах могут быть им весьма полезны.