Водородное торможение

Причина интереса ЕС к водороду лежит в последствиях реформ в области энергетики, которые в 2009 г. начали реализовывать в ЕС. В их рамках усиливалась роль биржевого ценообразования на газовом рынке, перестраивались газовые компании, а электроэнергии из возобновляемых источников создавался режим максимального благоприятствования. Таким образом страны ЕС пытались снизить зависимость от иностранных поставщиков энергоресурсов.