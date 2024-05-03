Водородное торможение

Водородное торможениеУспеет ли Евросоюз установить все запланированные электролизеры к 2030 году
Свежее исследование PwC «Управляя водородной экосистемой. Что мешает прогрессу и как набрать обороты?» свидетельствует, что объявленная Евросоюзом (ЕС) программа развития водородной энергетики близка к провалу. Это неминуемо скажется на всей возобновляемой энергетике, стратегии зеленого энергоперехода и даже распространении «чистых» автомобилей.
Причина интереса ЕС к водороду лежит в последствиях реформ в области энергетики, которые в 2009 г. начали реализовывать в ЕС. В их рамках усиливалась роль биржевого ценообразования на газовом рынке, перестраивались газовые компании, а электроэнергии из возобновляемых источников создавался режим максимального благоприятствования. Таким образом страны ЕС пытались снизить зависимость от иностранных поставщиков энергоресурсов.