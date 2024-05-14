Второе правительство Мишустина: все по-новому или нет?

В России выборы проходят в марте, а вопрос о власти решается в мае. В 2024 г. это оказалось заметнее, чем раньше. Ведь все привыкли, что сложение правительством полномочий – в большей степени технический процесс. Смены премьеров (назначение Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Михаила Мишустина) в 2000-х чаще были внезапными и досрочными.