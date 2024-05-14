Второе правительство Мишустина: все по-новому или нет?Консерватизм кадровой политики сочетается с внутренней готовностью экспериментировать и расширять рамки обыденности
В России выборы проходят в марте, а вопрос о власти решается в мае. В 2024 г. это оказалось заметнее, чем раньше. Ведь все привыкли, что сложение правительством полномочий – в большей степени технический процесс. Смены премьеров (назначение Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Михаила Мишустина) в 2000-х чаще были внезапными и досрочными.
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