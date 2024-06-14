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«Папа»: глазами клоуна

В прокат вышла сентиментальная драма о поездке отца с сыном-аутистом через всю Америку
Роман Черкасов , критик

Стендап-комик Макс (Бобби Каннавале – «Ирландец», «Тоня против всех») живет с отцом (Роберт Де Ниро – «Таксист») в Нью-Джерси и иногда, сидя на кровати, рыдает после случайного секса, чем не на шутку пугает своих случайных партнерш. Что ж, ему и правда есть над чем поплакать. Многолетний брак Макса недавно распался. Вместе с теперь уже бывшей (впрочем, документы о разводе еще не подписаны) женой (Роуз Бирн – «Соседи. На тропе войны», «Одержимость») он воспитывает сына-аутиста Эзру (дебютант Уильям Фицджеральд), который не выносит прикосновений, боится бананов и любит изъясняться цитатами из фильмов. Вдобавок у Макса взрывной характер, что, как можно понять из короткого разговора с его агентом (Вупи Голдберг – «Привидение»), основательно подпортило ему карьеру – например, однажды Макс двинул кулаком между ног самому Конану О’Брайену.

После того как Эзру выгоняют из очередной школы и определяют в специальное учебное учреждение для детей «с особенными потребностями», Макс решает, что нельзя сидеть сложа руки, пока его ребенка пичкают риспердалом, будто какого-то психа. Выкрав сына из дома бывшей жены, он сажает его в машину и везет куда подальше от абсолютного зла в виде врачей, педагогов и социальных работников. Похитителя объявляют в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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