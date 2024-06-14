«Папа»: глазами клоуна

«Папа»: глазами клоунаВ прокат вышла сентиментальная драма о поездке отца с сыном-аутистом через всю Америку
Стендап-комик Макс (Бобби Каннавале – «Ирландец», «Тоня против всех») живет с отцом (Роберт Де Ниро – «Таксист») в Нью-Джерси и иногда, сидя на кровати, рыдает после случайного секса, чем не на шутку пугает своих случайных партнерш. Что ж, ему и правда есть над чем поплакать. Многолетний брак Макса недавно распался. Вместе с теперь уже бывшей (впрочем, документы о разводе еще не подписаны) женой (Роуз Бирн – «Соседи. На тропе войны», «Одержимость») он воспитывает сына-аутиста Эзру (дебютант Уильям Фицджеральд), который не выносит прикосновений, боится бананов и любит изъясняться цитатами из фильмов. Вдобавок у Макса взрывной характер, что, как можно понять из короткого разговора с его агентом (Вупи Голдберг – «Привидение»), основательно подпортило ему карьеру – например, однажды Макс двинул кулаком между ног самому Конану О’Брайену.
После того как Эзру выгоняют из очередной школы и определяют в специальное учебное учреждение для детей «с особенными потребностями», Макс решает, что нельзя сидеть сложа руки, пока его ребенка пичкают риспердалом, будто какого-то психа. Выкрав сына из дома бывшей жены, он сажает его в машину и везет куда подальше от абсолютного зла в виде врачей, педагогов и социальных работников. Похитителя объявляют в розыск.