«Папа»: глазами клоуна

Стендап-комик Макс (Бобби Каннавале – «Ирландец», «Тоня против всех») живет с отцом (Роберт Де Ниро – «Таксист») в Нью-Джерси и иногда, сидя на кровати, рыдает после случайного секса, чем не на шутку пугает своих случайных партнерш. Что ж, ему и правда есть над чем поплакать. Многолетний брак Макса недавно распался. Вместе с теперь уже бывшей (впрочем, документы о разводе еще не подписаны) женой (Роуз Бирн – «Соседи. На тропе войны», «Одержимость») он воспитывает сына-аутиста Эзру (дебютант Уильям Фицджеральд), который не выносит прикосновений, боится бананов и любит изъясняться цитатами из фильмов. Вдобавок у Макса взрывной характер, что, как можно понять из короткого разговора с его агентом (Вупи Голдберг – «Привидение»), основательно подпортило ему карьеру – например, однажды Макс двинул кулаком между ног самому Конану О’Брайену.