«Завет воды»: просто и со вкусом карри

«Завет воды» Абрахама Вергезе (известного по бестселлеру «Рассечение Стоуна») нередко отступает в далекое прошлое, чтобы рассказать очередную легенду или байку вроде этой, про да Гаму и заморина, но главный сюжет все же принадлежит XX в. На протяжении 800 страниц мы следим за судьбой трех поколений семьи индийских христиан. Книга начинается в 1900 г., когда 12-летняя Мариамма выходит замуж за 40-летнего вдовца и принудительный брак обращается в редкий по чистоте любовный союз. А заканчивается в 1977 г., где главным героем становится ее 26-летняя внучка и тезка. Между этими крайними датами расположились две мировые войны, борьба за независимость Индии от Британской империи, «холодная война» и рост популярности коммунистической партии (одного из героев книги даже зовут Лениным – в честь вождя пролетариата).