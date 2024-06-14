«Завет воды»: просто и со вкусом карри

«Завет воды»: просто и со вкусом карриНа русском вышел эпический роман от автора «Рассечения Стоуна» Абрахама Вергезе
В конце XV в. Васко да Гама проведал путь к Берегу пряностей – сегодня это индийский штат Керала. Португальский мореплаватель привез в качестве даров кораллы, медь и «свет Христов», однако не смог ничем удивить туземцев и даже откровенно позабавил заморина – местного правителя. Зачем тому медь, когда у него полно рубинов и изумрудов? И неужели «этому идиоту» да Гаме неведомо, что за 14 веков до его прибытия в Индию один из 12 апостолов, святой Фома – тот самый, «неверующий», – уже приплыл к этому берегу и обратил в христианскую веру несколько браминских семейств? За два тысячелетия христианская община разрослась до третьей по численности индийской конфессии.
«Завет воды» Абрахама Вергезе (известного по бестселлеру «Рассечение Стоуна») нередко отступает в далекое прошлое, чтобы рассказать очередную легенду или байку вроде этой, про да Гаму и заморина, но главный сюжет все же принадлежит XX в. На протяжении 800 страниц мы следим за судьбой трех поколений семьи индийских христиан. Книга начинается в 1900 г., когда 12-летняя Мариамма выходит замуж за 40-летнего вдовца и принудительный брак обращается в редкий по чистоте любовный союз. А заканчивается в 1977 г., где главным героем становится ее 26-летняя внучка и тезка. Между этими крайними датами расположились две мировые войны, борьба за независимость Индии от Британской империи, «холодная война» и рост популярности коммунистической партии (одного из героев книги даже зовут Лениным – в честь вождя пролетариата).