Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

«Завет воды»: просто и со вкусом карри

На русском вышел эпический роман от автора «Рассечения Стоуна» Абрахама Вергезе
Николай Корнацкий , критик

В конце XV в. Васко да Гама проведал путь к Берегу пряностей – сегодня это индийский штат Керала. Португальский мореплаватель привез в качестве даров кораллы, медь и «свет Христов», однако не смог ничем удивить туземцев и даже откровенно позабавил заморина – местного правителя. Зачем тому медь, когда у него полно рубинов и изумрудов? И неужели «этому идиоту» да Гаме неведомо, что за 14 веков до его прибытия в Индию один из 12 апостолов, святой Фома – тот самый, «неверующий», – уже приплыл к этому берегу и обратил в христианскую веру несколько браминских семейств? За два тысячелетия христианская община разрослась до третьей по численности индийской конфессии.

«Завет воды» Абрахама Вергезе (известного по бестселлеру «Рассечение Стоуна») нередко отступает в далекое прошлое, чтобы рассказать очередную легенду или байку вроде этой, про да Гаму и заморина, но главный сюжет все же принадлежит XX в. На протяжении 800 страниц мы следим за судьбой трех поколений семьи индийских христиан. Книга начинается в 1900 г., когда 12-летняя Мариамма выходит замуж за 40-летнего вдовца и принудительный брак обращается в редкий по чистоте любовный союз. А заканчивается в 1977 г., где главным героем становится ее 26-летняя внучка и тезка. Между этими крайними датами расположились две мировые войны, борьба за независимость Индии от Британской империи, «холодная война» и рост популярности коммунистической партии (одного из героев книги даже зовут Лениным – в честь вождя пролетариата).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных