В IV квартале прошлого года отношение к странам ОПЕК+ и грядущему объему спроса в мировых СМИ резко изменилось. Будто кто-то переключил тумблер с «ОПЕК+ создает искусственный дефицит» на «грядет избыток предложения». Нефтяные котировки на фоне прогнозов о грядущем перепроизводстве пошли вниз. В 2024 г. началась война прогнозов: Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство (МЭА) придерживаются диаметрально противоположного взгляда на то, как сильно вырастет потребление в ближайшие месяцы.