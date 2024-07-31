Депутаты за экватором

Депутаты за экваторомЧем запомнились думцы перед тем, как начать трудиться для перехода в новый созыв
Ход каждого пятилетнего созыва парламента имеет свою внутреннюю логику.
Первые два года каденции идет притирка в новой конфигурации политических сил. В восьмом созыве это совпало с появлением (впервые за 18 лет) пятой фракции, а также обновлением половины депутатского корпуса. У него не было времени на разгон. С 2021 г. пришлось учиться сперва в условиях пандемии, затем и военной спецоперации и борьбы с санкциями (которые затронули всех, в том числе новичков в парламенте), а уже перевалив через экватор созыва – принимать непростые решения. Я имею в виду такие, как донастройка налоговой системы.
Сегодня – последняя «пленарка» Госдумы. После нее депутаты уедут в регионы, а затем отправятся на официальные каникулы. Для многих из них это последний шанс, чтобы нормально выдохнуть. Оставшиеся год-полтора будут подготовкой к следующему электоральному циклу.
Чем же запомнится эта сессия нижней палаты, которая предшествовала предвыборной гонке?