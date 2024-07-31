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Депутаты за экватором

Чем запомнились думцы перед тем, как начать трудиться для перехода в новый созыв
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Ход каждого пятилетнего созыва парламента имеет свою внутреннюю логику.

Первые два года каденции идет притирка в новой конфигурации политических сил. В восьмом созыве это совпало с появлением (впервые за 18 лет) пятой фракции, а также обновлением половины депутатского корпуса. У него не было времени на разгон. С 2021 г. пришлось учиться сперва в условиях пандемии, затем и военной спецоперации и борьбы с санкциями (которые затронули всех, в том числе новичков в парламенте), а уже перевалив через экватор созыва – принимать непростые решения. Я имею в виду такие, как донастройка налоговой системы.

Сегодня – последняя «пленарка» Госдумы. После нее депутаты уедут в регионы, а затем отправятся на официальные каникулы. Для многих из них это последний шанс, чтобы нормально выдохнуть. Оставшиеся год-полтора будут подготовкой к следующему электоральному циклу.

Чем же запомнится эта сессия нижней палаты, которая предшествовала предвыборной гонке?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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