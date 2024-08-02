Все идет по плану

Практически все эксперты сходятся в том, что сегодня на нефтяной рынок воздействуют два основных параметра – точнее, их интерпретация различными группами интересов. Первый из них, конечно же, статистика из Китая. Хорошо знаю, что отраслевые журналисты впадают в тихую ярость, когда опрашиваемые ими эксперты в миллионный раз ссылаются именно на «неопределенность перспектив китайской экономики» как на главный фактор движения нефтяных цен. Но, как говорится, «а других и нет». Точнее, они безусловно имеются, но именно «китайский рост Шредингера» (который то ли есть, то ли нет) активно используется биржевыми спекулянтами для давления на нефтяные котировки. И эта настойчивость уже начинает выглядеть просто абсурдно, что наглядно продемонстрировал прошедший июль. Так, падение котировок «черного золота» с $86,72 за баррель на 2 июля до $79,27 на 30 июля объяснялось именно пресловутым «китайским фактором». Однако итоги функционирования китайской экономики за прошедший месяц предельно скучны и не дают ни малейших зацепок для выстраивания каких-либо четких трендов. Так, обнародованный 31 июля Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (China Manufacturing PMI), который рассчитывается государственными органами статистики и отражает настроения промышленного сектора, абсолютно точно совпал с ожиданиями, составив 49,4 пункта (месяцем ранее он был равен 49,5, то есть снижение на уровне статистической погрешности). Абсолютно аналогичная ситуация и с Индексом менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе (China Non-Manufacturing PMI) – он полностью соответствует прогнозам (50,2 пункта) и незначительно ниже, чем в июне (50,5 пункта).