Деградация репутации

Российские операторы связи начали установку решений, чтобы ускорить YouTube для пользователей, сообщают СМИ со ссылкой на источники на телекомрынке. На сегодня решение о блокировке американской платформы не принято, но она стала медленнее работать. При этом операторы мобильного интернета обеспечивают прежние скорости показа видео на YouTube. Но дело не в технологических подробностях.