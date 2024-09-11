Деградация репутации

Деградация репутацииРазмещать корпоративный контент на YouTube сейчас – риски для имиджа
Российские операторы связи начали установку решений, чтобы ускорить YouTube для пользователей, сообщают СМИ со ссылкой на источники на телекомрынке. На сегодня решение о блокировке американской платформы не принято, но она стала медленнее работать. При этом операторы мобильного интернета обеспечивают прежние скорости показа видео на YouTube. Но дело не в технологических подробностях.
Деградирует не скорость, а репутация YouTube – оттого, что администраторы этого видеосервиса ведут себя тенденциозно, выбрасывая с платформы неугодных российских блогеров и аккаунты политиков. Права человека, включая базовое право на свободу слова и убеждений и их выражение, оказываются не работающими в отношении российских граждан.
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