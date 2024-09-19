Пезешкиан в Нью-Йорке: ожидание перемен

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 22 сентября отправится в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Программа визита президента Ирана включает встречи с иранцами, проживающими на территории США, представителями деловых кругов, медиаменеджерами, лидерами европейских государств и стран исламского мира. При этом визит иранского лидера в Нью-Йорк создает благоприятные предпосылки для проведения конфиденциальных встреч, закрытых консультаций и тайной дипломатии.