Пезешкиан в Нью-Йорке: ожидание переменОн едет туда для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 22 сентября отправится в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Программа визита президента Ирана включает встречи с иранцами, проживающими на территории США, представителями деловых кругов, медиаменеджерами, лидерами европейских государств и стран исламского мира. При этом визит иранского лидера в Нью-Йорк создает благоприятные предпосылки для проведения конфиденциальных встреч, закрытых консультаций и тайной дипломатии.
Сообщается, что Пезешкиан выступит на Генассамблее ООН с важными политическими заявлениями и инициативами, придерживаясь стратегической линии верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
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