«Граф Монте-Кристо»: ждать и надеяться

«Граф Монте-Кристо»: ждать и надеятьсяВ прокат вышла новая экранизация романа Александра Дюма
В версии режиссеров и сценаристов Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта «Граф Монте-Кристо» получился эпичным полотном, в котором круговорот интриг, побегов, сражений на мечах и заговоров разрушает привычное представление об экранизации классического романа. Фильм впервые показали во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, где картину встретили долгими овациями и исключительно положительными отзывами. Динамичный сюжет, уважение к оригиналу и роскошное визуальное воплощение позволили фильму войти в шорт-лист на выдвижение от Франции на «Оскар».
Действие фильма начинается в 1815 г.: моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ – «Франц», «Ив Сен-Лоран», «Притворись моим парнем») в бушующем море спасает девушку, которая втайне везет письмо от недавно свергнутого Наполеона. В результате интриг завистников Дантеса эту компрометирующую бумагу вскоре находят в его вещах. Героя обвиняют в поддержке бонапартистов, арестовывают прямо во время свадебной церемонии с возлюбленной Мерседес (Анаис Демустье – «Шрамы Парижа», «Любовное письмо») и заключают в тюрьму. Там он знакомится с колоритным аббатом Фариа (Пьерфранческо Фавино – «Гонка», «Ангелы и демоны», «Ностальгия») и узнает тайну спрятанных сокровищ тамплиеров. Сбежав из тюрьмы, Дантес находит клад и начинает плести паутину мести, провозглашая себя вершителем чужих судеб.