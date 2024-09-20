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«Граф Монте-Кристо»: ждать и надеяться

В прокат вышла новая экранизация романа Александра Дюма
Анна Нехаева , критик

В версии режиссеров и сценаристов Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта «Граф Монте-Кристо» получился эпичным полотном, в котором круговорот интриг, побегов, сражений на мечах и заговоров разрушает привычное представление об экранизации классического романа. Фильм впервые показали во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, где картину встретили долгими овациями и исключительно положительными отзывами. Динамичный сюжет, уважение к оригиналу и роскошное визуальное воплощение позволили фильму войти в шорт-лист на выдвижение от Франции на «Оскар».

Действие фильма начинается в 1815 г.: моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ – «Франц», «Ив Сен-Лоран», «Притворись моим парнем») в бушующем море спасает девушку, которая втайне везет письмо от недавно свергнутого Наполеона. В результате интриг завистников Дантеса эту компрометирующую бумагу вскоре находят в его вещах. Героя обвиняют в поддержке бонапартистов, арестовывают прямо во время свадебной церемонии с возлюбленной Мерседес (Анаис Демустье – «Шрамы Парижа», «Любовное письмо») и заключают в тюрьму. Там он знакомится с колоритным аббатом Фариа (Пьерфранческо Фавино – «Гонка», «Ангелы и демоны», «Ностальгия») и узнает тайну спрятанных сокровищ тамплиеров. Сбежав из тюрьмы, Дантес находит клад и начинает плести паутину мести, провозглашая себя вершителем чужих судеб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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