«Граф Монте-Кристо»: ждать и надеяться

Действие фильма начинается в 1815 г.: моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ – «Франц», «Ив Сен-Лоран», «Притворись моим парнем») в бушующем море спасает девушку, которая втайне везет письмо от недавно свергнутого Наполеона. В результате интриг завистников Дантеса эту компрометирующую бумагу вскоре находят в его вещах. Героя обвиняют в поддержке бонапартистов, арестовывают прямо во время свадебной церемонии с возлюбленной Мерседес (Анаис Демустье – «Шрамы Парижа», «Любовное письмо») и заключают в тюрьму. Там он знакомится с колоритным аббатом Фариа (Пьерфранческо Фавино – «Гонка», «Ангелы и демоны», «Ностальгия») и узнает тайну спрятанных сокровищ тамплиеров. Сбежав из тюрьмы, Дантес находит клад и начинает плести паутину мести, провозглашая себя вершителем чужих судеб.