Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

«Аутсорс»: приватизация смертной казни

Самый ожидаемый сериал по версии фестиваля «Новый сезон» действительно хочется посмотреть как можно скорее
Николай Корнацкий , критик

На дворе 1996 год. Все делают деньги, как могут. А кто не делает – завидует и злится. В маленький город, где градообразующее предприятие – тюрьма особого назначения, приезжает новый надзиратель Константин (Иван Янковский – Вова Адидас из «Слова пацана» и следователь Боков из «Фишера»). Сама судьба подкидывает ему перспективную бизнес-идею. В этой тюрьме держат серийных убийц, ожидающих смертной казни (мораторий будет введен только три года спустя). Приведение в исполнение приговора – рутинная и мерзкая часть служебных обязанностей надзирателя. Однако есть люди, которые с превеликим удовольствием взяли бы такую работу на аутсорс, – это родственники жертв. Осталось только найти самых состоятельных.

«Аутсорс» (производство компании «Среда» для видеосервиса Okko) на минувших выходных выиграл главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. Там же ровно год назад «самым ожидаемым сериалом» назвали «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Соседство вполне логичное. Оба проекта, при всех своих отличиях, воплощают лучшее, что принесла с собой стриминговая революция. Это серьезный и честный разговор на острые темы, которые «неформат» для ТВ и обречены на провал в кинопрокате, где подобные истории проходят по разряду артхауса. Как справедливо говорил в интервью «Ведомостям» сам Крыжовников: «Ну вот кому нужен полнометражный фильм «Слово пацана»?»

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных