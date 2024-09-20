«Аутсорс»: приватизация смертной казни

«Аутсорс»: приватизация смертной казниСамый ожидаемый сериал по версии фестиваля «Новый сезон» действительно хочется посмотреть как можно скорее
На дворе 1996 год. Все делают деньги, как могут. А кто не делает – завидует и злится. В маленький город, где градообразующее предприятие – тюрьма особого назначения, приезжает новый надзиратель Константин (Иван Янковский – Вова Адидас из «Слова пацана» и следователь Боков из «Фишера»). Сама судьба подкидывает ему перспективную бизнес-идею. В этой тюрьме держат серийных убийц, ожидающих смертной казни (мораторий будет введен только три года спустя). Приведение в исполнение приговора – рутинная и мерзкая часть служебных обязанностей надзирателя. Однако есть люди, которые с превеликим удовольствием взяли бы такую работу на аутсорс, – это родственники жертв. Осталось только найти самых состоятельных.
«Аутсорс» (производство компании «Среда» для видеосервиса Okko) на минувших выходных выиграл главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. Там же ровно год назад «самым ожидаемым сериалом» назвали «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Соседство вполне логичное. Оба проекта, при всех своих отличиях, воплощают лучшее, что принесла с собой стриминговая революция. Это серьезный и честный разговор на острые темы, которые «неформат» для ТВ и обречены на провал в кинопрокате, где подобные истории проходят по разряду артхауса. Как справедливо говорил в интервью «Ведомостям» сам Крыжовников: «Ну вот кому нужен полнометражный фильм «Слово пацана»?»