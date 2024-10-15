Гарантии в законах

Гарантии в законахРабота над регулированием платформ идет вроде бы интенсивная, но за ней могут забыть о правах работников
Платформенная экономика стала ключевым элементом современного мира, открывая новые способы взаимодействия между бизнесом и потребителями. Почти каждый житель России так или иначе соприкасался с платформами, заказывая через онлайн-сервисы курьерскую доставку, такси, услуги репетитора или сантехника. Но возникают и новые вызовы для этого типа экономики. Один из них – уровень социальной защиты тех, кто занят в платформенной экономике (обеспечение условий труда и всего того, что в других сферах уже давно считается нормой и гарантируется ТК).
Законопроект о платформенной занятости, который коллективно разрабатывался рабочей группой в составе депутатов, представителей правительства, цифровых платформ и ФНПР – разных сторон социального партнерства, повис в воздухе. На фоне проволочек с законопроектом о платформенной занятости активизировалось обсуждение регулирования цифровых платформ. Их немало. Отчасти это объяснимо: разработка всех документов велась кулуарно, без общественного обсуждения, ни один из них до сих пор даже не опубликован. Возникает путаница.