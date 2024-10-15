Гарантии в законах

Платформенная экономика стала ключевым элементом современного мира, открывая новые способы взаимодействия между бизнесом и потребителями. Почти каждый житель России так или иначе соприкасался с платформами, заказывая через онлайн-сервисы курьерскую доставку, такси, услуги репетитора или сантехника. Но возникают и новые вызовы для этого типа экономики. Один из них – уровень социальной защиты тех, кто занят в платформенной экономике (обеспечение условий труда и всего того, что в других сферах уже давно считается нормой и гарантируется ТК).