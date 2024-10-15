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Гарантии в законах

Работа над регулированием платформ идет вроде бы интенсивная, но за ней могут забыть о правах работников
Дарья Митина , председатель профсоюза «Новый труд»

Платформенная экономика стала ключевым элементом современного мира, открывая новые способы взаимодействия между бизнесом и потребителями. Почти каждый житель России так или иначе соприкасался с платформами, заказывая через онлайн-сервисы курьерскую доставку, такси, услуги репетитора или сантехника. Но возникают и новые вызовы для этого типа экономики. Один из них – уровень социальной защиты тех, кто занят в платформенной экономике (обеспечение условий труда и всего того, что в других сферах уже давно считается нормой и гарантируется ТК).

Законопроект о платформенной занятости, который коллективно разрабатывался рабочей группой в составе депутатов, представителей правительства, цифровых платформ и ФНПР – разных сторон социального партнерства, повис в воздухе. На фоне проволочек с законопроектом о платформенной занятости активизировалось обсуждение регулирования цифровых платформ. Их немало. Отчасти это объяснимо: разработка всех документов велась кулуарно, без общественного обсуждения, ни один из них до сих пор даже не опубликован. Возникает путаница.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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