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Контроль за выборами в США. Все ли так просто?

Обе партии набирают наблюдателей, особое внимание уделяя «колеблющимся» штатам
Алена Булгакова , председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю, исполнительный директор НОМ

Меньше двух недель остается до ключевых американских выборов. Следить за гонкой кандидатов в президенты США всегда интересно, поскольку это не столько политическое действие, сколько шоу, к которому очень привык американский зритель. В этот раз особенно интересно наблюдать за процедурными моментами, поскольку в ключевых «колеблющихся» штатах, где обычно и определяется победитель, рекордные цифры досрочного голосования; в этих же штатах много судебных исков к процедурам. В таких условиях ключевым могло бы стать наблюдение за выборами.

Итак, как обстоит вопрос с наблюдательскими институтами в Штатах, стереотип о которых как об «эталонной демократии» максимально поддерживается в медиа?

Децентрализованность американской избирательной системы накладывает свой отпечаток на организацию процесса наблюдения – как национального, так и международного. Наблюдение регулируется законодательством штатов, причем зачастую в самом общем виде, без внятной детализации. Таким образом, решения о допуске наблюдателей и возможностях организации наблюдения принимаются на уровне штата, нередко – на уровне избирательных органов штата. Практика, судя по опыту уже прошедших кампаний, весьма и весьма неоднозначная.

Национальное наблюдение преимущественно представлено партийным наблюдением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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