Контроль за выборами в США. Все ли так просто?

Меньше двух недель остается до ключевых американских выборов. Следить за гонкой кандидатов в президенты США всегда интересно, поскольку это не столько политическое действие, сколько шоу, к которому очень привык американский зритель. В этот раз особенно интересно наблюдать за процедурными моментами, поскольку в ключевых «колеблющихся» штатах, где обычно и определяется победитель, рекордные цифры досрочного голосования; в этих же штатах много судебных исков к процедурам. В таких условиях ключевым могло бы стать наблюдение за выборами.