Контроль за выборами в США. Все ли так просто?Обе партии набирают наблюдателей, особое внимание уделяя «колеблющимся» штатам
Меньше двух недель остается до ключевых американских выборов. Следить за гонкой кандидатов в президенты США всегда интересно, поскольку это не столько политическое действие, сколько шоу, к которому очень привык американский зритель. В этот раз особенно интересно наблюдать за процедурными моментами, поскольку в ключевых «колеблющихся» штатах, где обычно и определяется победитель, рекордные цифры досрочного голосования; в этих же штатах много судебных исков к процедурам. В таких условиях ключевым могло бы стать наблюдение за выборами.
Итак, как обстоит вопрос с наблюдательскими институтами в Штатах, стереотип о которых как об «эталонной демократии» максимально поддерживается в медиа?
Децентрализованность американской избирательной системы накладывает свой отпечаток на организацию процесса наблюдения – как национального, так и международного. Наблюдение регулируется законодательством штатов, причем зачастую в самом общем виде, без внятной детализации. Таким образом, решения о допуске наблюдателей и возможностях организации наблюдения принимаются на уровне штата, нередко – на уровне избирательных органов штата. Практика, судя по опыту уже прошедших кампаний, весьма и весьма неоднозначная.
Национальное наблюдение преимущественно представлено партийным наблюдением.