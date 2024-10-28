Проблема «лимонов» на рынке ценных бумаг

Проблема «лимонов» на рынке ценных бумагСколько стоит эмитентам их информационная непрозрачность
Проблемы с иностранными санкциями породили тренд на закрытие эмитентами информации о своей деятельности. В 2023 г. правительство выпустило постановление, предоставившее эмитентам право на сокращенное раскрытие информации по ряду направлений. Кроме того, благодаря указам президента два десятка организаций самостоятельно решают, что рассказывать инвесторам о себе. Снижение прозрачности не могло пройти незамеченным для финансового рынка, прежде всего долгового. Ведь в основе торговли облигациями лежит информация о текущей деятельности эмитента и его кредитоспособности.
Весной 2024 г. эмитенты обнародовали ежегодные отчеты о своей деятельности. Перед инвесторами предстала молчаливая картина, когда добрая половина эмитентов из первого и второго листинга Мосбиржи ушла в тень. По оценкам Банка России, на 42% эмитентов облигаций, добровольно сокративших раскрытие отчетности по МСФО, приходится около двух третей номинального объема рынка корпоративных облигаций.