Проблема «лимонов» на рынке ценных бумаг

Проблемы с иностранными санкциями породили тренд на закрытие эмитентами информации о своей деятельности. В 2023 г. правительство выпустило постановление, предоставившее эмитентам право на сокращенное раскрытие информации по ряду направлений. Кроме того, благодаря указам президента два десятка организаций самостоятельно решают, что рассказывать инвесторам о себе. Снижение прозрачности не могло пройти незамеченным для финансового рынка, прежде всего долгового. Ведь в основе торговли облигациями лежит информация о текущей деятельности эмитента и его кредитоспособности.