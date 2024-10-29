«Дни расплаты»... Для кого?

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что целями ударов также стали предприятия по разработке и производству БПЛА. Он также прокомментировал, что цели были выбраны из «широкого банка», и намекнул, что при необходимости можно будет выбрать из него новые объекты.