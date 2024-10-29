«Дни расплаты»... Для кого?Израиль и Иран продолжают преувеличивать свои достижения и приуменьшать полученный вред
В ответ на удар Ирана 1 октября Израиль 26 октября провел операцию, которая получила название «Дни расплаты». Операция продолжалась три часа и состояла из трех волн атак.
Согласно заявлениям представителей Израиля, в субботу их истребители сосредоточились примерно на 20 стратегических объектах, включая батареи ПВО, радиолокационные станции и объекты по производству ракет.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что целями ударов также стали предприятия по разработке и производству БПЛА. Он также прокомментировал, что цели были выбраны из «широкого банка», и намекнул, что при необходимости можно будет выбрать из него новые объекты.
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