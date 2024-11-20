Собрать пазл из дивидендов

Дивидендная политика, или, как ее называют на Западе, «политика выплат» (payout policy), представляет собой корпоративную стратегию распределения эмитентом части прибыли среди акционеров. Она лежит в основе теории корпоративных финансов, знакомой профессиональным инвесторам. Хотя в России дивиденды платит лишь половина эмитентов, дивидендная политика – одна из сложнейших задач, решаемых топ-менеджментом. Фишер Блэк, соавтор известной модели Блэка – Шоулза для оценки опционов, назвал ее загадочным «пазлом дивидендов», части которого не сходятся друг с другом. Действительно, выводы, полученные экономической наукой, не совпадают с практикой дивидендных выплат. В частности, причины, почему эмитенты платят дивиденды, их роль в капитализации акционерных обществ, конфликт интересов между руководством эмитента и его акционерами.