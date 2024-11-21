Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

СОР из зеленой избы

Почему идея энергоперехода становится все менее привлекательной для инвесторов
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

На этой неделе заканчивается 29-я Конференция ООН по изменению климата (COP-29), проходившая в Баку. На фоне политических потрясений последнего времени это событие привлекло к себе гораздо меньше внимания мировой общественности, чем предыдущие аналогичные саммиты. Или же дело не в геополитике, а в известной максиме «о чем говорить, когда не о чем говорить»? Да, участники конференции в очередной раз подчеркнули актуальность климатической повестки и – тоже в очередной раз – расписались в своем бессилии каким-либо образом повлиять на процесс глобального потепления.

Это и немудрено. Бороться с воображаемым врагом всегда легко и приятно, особенно если удобно устроиться в мягком кресле конференц-зала после сытного фуршета. Именно таким воображаемым врагом для западного истеблишмента стал пресловутый антропогенный фактор глобального потепления, читай: традиционная энергетика, которую сделали априори виновной в повышении средней температуры на планете. В англоязычном варианте «Википедии» черным по белому написано: «Существует почти единодушное научное мнение, что Земля постоянно нагревается с начала промышленной революции, что темпы недавнего потепления в значительной степени беспрецедентны». Рецепт достижения такого научного консенсуса прекрасно известен: ученых, имеющих противоположное мнение, не приглашают на столь представительные конференции, как COP, не предлагают мягких кресел и не угощают фуршетом.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных