СОР из зеленой избы

СОР из зеленой избыПочему идея энергоперехода становится все менее привлекательной для инвесторов
На этой неделе заканчивается 29-я Конференция ООН по изменению климата (COP-29), проходившая в Баку. На фоне политических потрясений последнего времени это событие привлекло к себе гораздо меньше внимания мировой общественности, чем предыдущие аналогичные саммиты. Или же дело не в геополитике, а в известной максиме «о чем говорить, когда не о чем говорить»? Да, участники конференции в очередной раз подчеркнули актуальность климатической повестки и – тоже в очередной раз – расписались в своем бессилии каким-либо образом повлиять на процесс глобального потепления.
Это и немудрено. Бороться с воображаемым врагом всегда легко и приятно, особенно если удобно устроиться в мягком кресле конференц-зала после сытного фуршета. Именно таким воображаемым врагом для западного истеблишмента стал пресловутый антропогенный фактор глобального потепления, читай: традиционная энергетика, которую сделали априори виновной в повышении средней температуры на планете. В англоязычном варианте «Википедии» черным по белому написано: «Существует почти единодушное научное мнение, что Земля постоянно нагревается с начала промышленной революции, что темпы недавнего потепления в значительной степени беспрецедентны». Рецепт достижения такого научного консенсуса прекрасно известен: ученых, имеющих противоположное мнение, не приглашают на столь представительные конференции, как COP, не предлагают мягких кресел и не угощают фуршетом.