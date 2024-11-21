СОР из зеленой избы

На этой неделе заканчивается 29-я Конференция ООН по изменению климата (COP-29), проходившая в Баку. На фоне политических потрясений последнего времени это событие привлекло к себе гораздо меньше внимания мировой общественности, чем предыдущие аналогичные саммиты. Или же дело не в геополитике, а в известной максиме «о чем говорить, когда не о чем говорить»? Да, участники конференции в очередной раз подчеркнули актуальность климатической повестки и – тоже в очередной раз – расписались в своем бессилии каким-либо образом повлиять на процесс глобального потепления.