Криптозима в Иркутской области

Криптозима в Иркутской областиПочему биткойн бьет рекорды и чем могут обернуться сезонные ограничения на майнинг в регионе
За последние несколько дней произошло два значимых события на рынке криптовалют. Глобально – это новый исторический рекорд биткойна, который впервые превысил $94 000. Это хорошая новость. Вторую новость хорошей для рынка майнинга не назовешь: в крупнейшем, пожалуй что, мировом майнинг-регионе, Иркутской области, вводятся сезонные ограничения на майнинг на целых три месяца. Хочется обсудить обе.
За бешеным ростом биткойна стоят два фактора: сама концепция биткойна с ее дефляционным алгоритмом и принятие в США биткойн-ETF. ETF (Exchange Traded Fund) – это биржевой инвестиционный фонд, зарегистрированный вне пределов России, но акции которого можно приобрести на российском фондовом рынке. В состав ETF входит определенное имущество, например нефть, золото или даже кофе.