Криптозима в Иркутской области

За бешеным ростом биткойна стоят два фактора: сама концепция биткойна с ее дефляционным алгоритмом и принятие в США биткойн-ETF. ETF (Exchange Traded Fund) – это биржевой инвестиционный фонд, зарегистрированный вне пределов России, но акции которого можно приобрести на российском фондовом рынке. В состав ETF входит определенное имущество, например нефть, золото или даже кофе.