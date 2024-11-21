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Криптозима в Иркутской области

Почему биткойн бьет рекорды и чем могут обернуться сезонные ограничения на майнинг в регионе
Юрий Дромашко , промышленный майнер, криптоэксперт, консультант банков по вопросам цифровых активов

За последние несколько дней произошло два значимых события на рынке криптовалют. Глобально – это новый исторический рекорд биткойна, который впервые превысил $94 000. Это хорошая новость. Вторую новость хорошей для рынка майнинга не назовешь: в крупнейшем, пожалуй что, мировом майнинг-регионе, Иркутской области, вводятся сезонные ограничения на майнинг на целых три месяца. Хочется обсудить обе.

За бешеным ростом биткойна стоят два фактора: сама концепция биткойна с ее дефляционным алгоритмом и принятие в США биткойн-ETF. ETF (Exchange Traded Fund) – это биржевой инвестиционный фонд, зарегистрированный вне пределов России, но акции которого можно приобрести на российском фондовом рынке. В состав ETF входит определенное имущество, например нефть, золото или даже кофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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