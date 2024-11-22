«Дети перемен»: сегодня ты, а завтра я

Середина 1990-х. Водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова – «Остров», «Ученик», «Эпидемия») поднимает усталым пассажирам дух прибаутками про сто грамм и растит трех сыновей от трех разных отцов. Старший Петр (Слава Копейкин – Турбо из «Слова пацана») – бандит в группировке криминального авторитета Михалыча (Тимофей Трибунцев – «Монах и бес»). Средний Юра (Макар Хлебников – «Снегирь») – свободный художник и рисует афиши в местном ДК. Младший Руслан (Хетаг Хинчагов – «Киберпапа») прогуливает уроки в школе, чтобы толкать дальнобойщикам китайский ширпотреб. То есть с самого начала сериал заявляет обобщения почти фольклорного уровня: мать с красноречивым именем древней богини природы и, как положено в сказке, три сына. Но в этот раз – Бандит, Интеллигент и Бизнесмен – призванные, видимо, емко репрезентировать разные социальные страты и представить три аспекта «девяностых».