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«Дети перемен»: сегодня ты, а завтра я

На Start и Wink вышли первые два эпизода сериала про «девяностые»
Роман Черкасов , критик

На Start и Wink вышли первые два эпизода сериала про жизнь трех братьев – бандита, художника и школьника – в декорациях 90-х. Проект одновременно хочет быть и криминальной драмой, и высокой трагедией, но пока, кажется, лучше всего работает в качестве мрачно-гротескной комедии

Середина 1990-х. Водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова – «Остров», «Ученик», «Эпидемия») поднимает усталым пассажирам дух прибаутками про сто грамм и растит трех сыновей от трех разных отцов. Старший Петр (Слава Копейкин – Турбо из «Слова пацана») – бандит в группировке криминального авторитета Михалыча (Тимофей Трибунцев – «Монах и бес»). Средний Юра (Макар Хлебников – «Снегирь») – свободный художник и рисует афиши в местном ДК. Младший Руслан (Хетаг Хинчагов – «Киберпапа») прогуливает уроки в школе, чтобы толкать дальнобойщикам китайский ширпотреб. То есть с самого начала сериал заявляет обобщения почти фольклорного уровня: мать с красноречивым именем древней богини природы и, как положено в сказке, три сына. Но в этот раз – Бандит, Интеллигент и Бизнесмен – призванные, видимо, емко репрезентировать разные социальные страты и представить три аспекта «девяностых».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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