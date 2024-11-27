Между штрафным молотом и кредитной наковальней

Снижение темпов продаж вынуждает застройщиков выбирать из двух зол – штрафы дольщикам за задержку строительства или потеря скидки на проценты по кредиту. Пока штраф временно отменен, выбор застройщиков очевиден – доля переносов растет, но и в случае отмены моратория на штраф девелоперу выгоднее в некоторых случаях перенести сроки сдачи и уплатить неустойку, чем лишиться кредитных льгот от банков. Для некоторых застройщиков подойдет и третий путь, если их задержки связаны не с внешними макроэкономическими факторами: внедрение современных систем проектного управления, которые позволяют минимизировать все риски – и проектные, и строительные, и бюджетные.