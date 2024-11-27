Между штрафным молотом и кредитной наковальней

Между штрафным молотом и кредитной наковальнейУ застройщика есть способ избежать ловушки трудного выбора при снижении темпов продаж
Снижение темпов продаж вынуждает застройщиков выбирать из двух зол – штрафы дольщикам за задержку строительства или потеря скидки на проценты по кредиту. Пока штраф временно отменен, выбор застройщиков очевиден – доля переносов растет, но и в случае отмены моратория на штраф девелоперу выгоднее в некоторых случаях перенести сроки сдачи и уплатить неустойку, чем лишиться кредитных льгот от банков. Для некоторых застройщиков подойдет и третий путь, если их задержки связаны не с внешними макроэкономическими факторами: внедрение современных систем проектного управления, которые позволяют минимизировать все риски – и проектные, и строительные, и бюджетные.
Темпы реализации новых квартир стремительно сокращаются: объем продаж по договорам долевого участия (ДДУ) в III квартале 2024 г. упал на 76% по сравнению с аналогичными периодом 2023 г. При этом доля жилых площадей с переносом сроков строительства в России в 2024 г. выросла на 26% среди топ-15 крупнейших застройщиков. Согласно нашим оценкам, по итогам года в среднем по стране более 2,1 млн кв. м жилья может быть не сдано в запланированное время.