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Между штрафным молотом и кредитной наковальней

У застройщика есть способ избежать ловушки трудного выбора при снижении темпов продаж
Анна Данченок , директор «Яков и партнеры», глава практики «Недвижимость и развитие территорий»

Снижение темпов продаж вынуждает застройщиков выбирать из двух зол – штрафы дольщикам за задержку строительства или потеря скидки на проценты по кредиту. Пока штраф временно отменен, выбор застройщиков очевиден – доля переносов растет, но и в случае отмены моратория на штраф девелоперу выгоднее в некоторых случаях перенести сроки сдачи и уплатить неустойку, чем лишиться кредитных льгот от банков. Для некоторых застройщиков подойдет и третий путь, если их задержки связаны не с внешними макроэкономическими факторами: внедрение современных систем проектного управления, которые позволяют минимизировать все риски – и проектные, и строительные, и бюджетные.

Темпы реализации новых квартир стремительно сокращаются: объем продаж по договорам долевого участия (ДДУ) в III квартале 2024 г. упал на 76% по сравнению с аналогичными периодом 2023 г. При этом доля жилых площадей с переносом сроков строительства в России в 2024 г. выросла на 26% среди топ-15 крупнейших застройщиков. Согласно нашим оценкам, по итогам года в среднем по стране более 2,1 млн кв. м жилья может быть не сдано в запланированное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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