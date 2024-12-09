Защита работников в цифровом будущем

Защита работников в цифровом будущемЗакону о платформенной экономике не хватает положений о защите труда
Распространение цифровых платформ и маркетплейсов колоссальным образом меняет как глобальную, так и национальную экономику. Особенно существенны и чувствительны эти изменения для людей труда: цифровые платформы-посредники кардинально меняют суть трудовых отношений. Работники, зарегистрированные на большинстве платформ, числятся независимыми подрядчиками и часто действуют достаточно автономно. Работодателям не нужно инвестировать в производственные помещения, обеспечивать людей инструментами, сырьевыми материалами и комплектующими при подрядных работах. При этом дистанционную работу нанятых через платформы можно сделать прозрачной, установив – и это встречается в мировой практике – электронный надзор за работниками. Большинство таких работников находятся в условиях скрытых трудовых отношений или вообще отсутствия таковых, а значит, вне действия норм Трудового кодекса – для них нет максимальной продолжительности рабочего времени, минимального размера оплаты труда или обязательств по его охране.
Деятельность платформенно занятых – работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ), водителей, других исполнителей, самозанятых – носит с точки зрения Трудового кодекса некоторый «неформальный характер». Но эта деятельность остается трудом. У «неформальных работников» нет общего места работы, которое могло бы стать ядром для объединения трудящихся и защиты их прав. Платформа не является непосредственным работодателем, с которым можно вести коллективные переговоры, а у работников нет достаточной переговорной силы для защиты своих интересов от союза капитала и непреклонных посредников – цифровых платформ. Некоторые из платформ глобальны, специализируются на услугах, которые можно оказывать дистанционно в любой точке мира (например, редактирование, графический дизайн), другие обслуживают отдельные местности или оказывают услуги, требующие физического присутствия (доставка пищи, уборка помещений, услуги такси, фотографирование).