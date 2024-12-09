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Защита работников в цифровом будущем

Закону о платформенной экономике не хватает положений о защите труда
Дарья Митина , председатель профсоюза «Новый труд»

Распространение цифровых платформ и маркетплейсов колоссальным образом меняет как глобальную, так и национальную экономику. Особенно существенны и чувствительны эти изменения для людей труда: цифровые платформы-посредники кардинально меняют суть трудовых отношений. Работники, зарегистрированные на большинстве платформ, числятся независимыми подрядчиками и часто действуют достаточно автономно. Работодателям не нужно инвестировать в производственные помещения, обеспечивать людей инструментами, сырьевыми материалами и комплектующими при подрядных работах. При этом дистанционную работу нанятых через платформы можно сделать прозрачной, установив – и это встречается в мировой практике – электронный надзор за работниками. Большинство таких работников находятся в условиях скрытых трудовых отношений или вообще отсутствия таковых, а значит, вне действия норм Трудового кодекса – для них нет максимальной продолжительности рабочего времени, минимального размера оплаты труда или обязательств по его охране.

Деятельность платформенно занятых – работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ), водителей, других исполнителей, самозанятых – носит с точки зрения Трудового кодекса некоторый «неформальный характер». Но эта деятельность остается трудом. У «неформальных работников» нет общего места работы, которое могло бы стать ядром для объединения трудящихся и защиты их прав. Платформа не является непосредственным работодателем, с которым можно вести коллективные переговоры, а у работников нет достаточной переговорной силы для защиты своих интересов от союза капитала и непреклонных посредников – цифровых платформ. Некоторые из платформ глобальны, специализируются на услугах, которые можно оказывать дистанционно в любой точке мира (например, редактирование, графический дизайн), другие обслуживают отдельные местности или оказывают услуги, требующие физического присутствия (доставка пищи, уборка помещений, услуги такси, фотографирование).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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