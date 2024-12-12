Налоговый аспект при выходе на IPO

Растущий тренд на IPO неудивителен: с текущей ключевой ставкой финансирование любых инвестиционных проектов за счет «традиционных» методов становится неэффективным – проценты по кредитам (доходящие до 30% и выше) «съедят» даже самую высокую рентабельность, а программы государственного субсидирования имеют свойство быстро заканчиваться. Однако у крупных и быстрорастущих компаний всегда остается вариант привлечь тех, кто не ищет выгоду «в моменте», а готов рассматривать долгосрочные инвестиции. Тем не менее, высокая ключевая ставка предполагает конкуренцию любых инвестиционных инструментов даже с обычными депозитами – если банк дает 20 и более процентов годовых по вкладу с гарантией его возврата, то какую доходность должна тогда предложить выходящая на IPO компания при условии, что в биржевых инвестициях «возвратность» никто гарантировать не может?