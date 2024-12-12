Кто будет управлять США?Американская революция 2.0 готовится уже сейчас
До пандемии COVID-19 только 3% федеральных чиновников ежедневно работали на дому. Сегодня всего 6% трудятся полный рабочий день, а 1/3 удаленно. Такими цифрами делится сенатор-республиканец от Айовы Джони Эрнст. Вышедший под ее авторством доклад «Бюрократы вне офиса. На пляже и в ванне с пузырьками, но не в офисных зданиях» показывает противоречивые и одиозные параметры реальной жизни государственного служащего в США.
Большинству федеральных чиновников можно работать удаленно, чем они и пользуются. Примерно 90% из них предпочитают уютный дом офису. Часть из них доходят до работы лишь раз в неделю. Невольно вспоминается сериал «Парки и зоны отдыха» про администрацию небольшого городка штата Индиана. Главные герои заняты чем угодно, кроме работы. Их волнуют выборы, любовь и праздники. Главным олицетворением такого чиновника стал персонаж Рон Суонсон, либертарианец в душе, который ненавидит свою работу, но уходить с нее не хочет: хорошо оплачивается.