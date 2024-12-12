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Кто будет управлять США?

Американская революция 2.0 готовится уже сейчас
Павел Дубравский , руководитель «Дубравский консалтинга»

До пандемии COVID-19 только 3% федеральных чиновников ежедневно работали на дому. Сегодня всего 6% трудятся полный рабочий день, а 1/3 удаленно. Такими цифрами делится сенатор-республиканец от Айовы Джони Эрнст. Вышедший под ее авторством доклад «Бюрократы вне офиса. На пляже и в ванне с пузырьками, но не в офисных зданиях» показывает противоречивые и одиозные параметры реальной жизни государственного служащего в США.

Большинству федеральных чиновников можно работать удаленно, чем они и пользуются. Примерно 90% из них предпочитают уютный дом офису. Часть из них доходят до работы лишь раз в неделю. Невольно вспоминается сериал «Парки и зоны отдыха» про администрацию небольшого городка штата Индиана. Главные герои заняты чем угодно, кроме работы. Их волнуют выборы, любовь и праздники. Главным олицетворением такого чиновника стал персонаж Рон Суонсон, либертарианец в душе, который ненавидит свою работу, но уходить с нее не хочет: хорошо оплачивается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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