ЛДПР получила «лайк» от власти

ЛДПР получила «лайк» от властиТеперь надо им как-то правильно распорядиться
Формат съезда ЛДПР в пятницу был нетипичен для таких мероприятий. Обычно на съездах сперва долго избирают рабочие органы, мандатную комиссию, голосуют по каждому вопросу, прежде чем перейти к сути.
Говорят, уже потом партийцы уединились где-то в штабе и оформили все эти необходимые бюрократические закорючки. Так, чтобы это не отвлекало от главного: демонстрации «вечной живости» Владимира Жириновского и получения «лайка» от администрации президента (АП).
Нет, это все равно не было ярким шоу наподобие съездов американских. Но сообразно текущим трендам форма оказалась важнее содержания.
Обилия контента не было, но его заменяло множество атрибутов. Выставка про историю ЛДПР и про то, как партия и Жириновский никогда не ошибались. Поддержка ЛДПР волонтерства и ЗОЖ. Военные с орденами в зале.
И самое главное – приветствие [президента] Владимира Путина. Его зачитал [первый заместитель руководителя администрации президента] Сергей Кириенко, добавив от себя несколько фраз про замечательность партии. Это выступление выглядело поводом и даже причиной созвать съезд, особой необходимости в котором (кроме привычной ротации в партийных рядах) не было.
Для ЛДПР речь Кириенко была уже не первым «лайком» власти. В мае партия, потерявшая квоты владимирского, смоленского и хабаровского губернаторов, обрела в правительстве своего министра спорта Михаила Дегтярева. На съезде его отсутствие ощущалось (параллельно проходило олимпийское собрание, где министра избирали президентом ОКР. – «Ведомости»), но о своих партийных корнях Дегтярев, очевидно, пока не забыл.
А в ноябре президент подписал указ о государственном праздновании 80-летия Жириновского – не такой уж круглой даты для выделения ее особым указом.
Приезд Кириенко подстегивает споры о том, что есть ЛДПР сегодня – актив или неликвид.
В пользу партийного заката есть немало аргументов. Почему-то принято считать, что Жириновский привлекал избирателей радикализмом и экстремальностью. Но куда сильнее работал его главный ресурс – умение делать политику более интересной, чем она есть на самом деле. Это и был главный публичный актив партии, утраченный сегодня безвозвратно. Сегодня ЛДПР это точно не умеет. Партия пытается быть похожей на всех и избегает разговорчиков в строю, не спеша удивлять.
В чем же смысл внутриполитическому блоку АП ставить на растренированную партию – кроме вечно существующего в политике смыла «чтобы она не попала под контроль аппаратных конкурентов»?
Возможных аргументов три.
Первый: успешное прохождение ЛДПР стресс-теста. За два года «вождистской партии» удалось главное – спрятать от избирателей факт смерти Жириновского. То есть формально этого никто не скрывал, на могиле на Новодевичьем кладбище стоит трехметровый памятник. Но Жириновский умер 6 апреля 2022 г. В те недели происходило столько всего, что факт потихоньку из памяти стерся. А Жириновский продолжал присутствовать в виде миража – портретов, нейросетей, выставок.
Второй: ЛДПР легче других партий монтировать с любой будущей повесткой. Если надо, она будет радикальной и все время делающей вид, что разжигает. Если не надо, может оставаться предсказуемой, как Слуцкий, и копией «Единой России» с ее волонтерством и патриотической повесткой. Понадобится – найдут в своих рядах эксцентричных фриков. Если ветер переменится, их без проблем с позором прогонят. Сама возможность легким движением руки занять любую позицию по любой чувствительной для социума повестке дня – вещь в хозяйстве нелишняя. Особенно на фоне усталости от моноповестки последних лет и отрицательного роста курса рубля.
Третий: способность и готовность выступать тараном против подозрительной КПРФ. А понадобится – и против вполне встроенной в административную вертикаль (хотя с виду не скажешь) «Справедливой России». Перевести огонь этих проектов с власти на себя. Побуждая местное чиновничество создавать ЛДПР режим относительного благоприятствования на выборах.
Таким образом, административный сигнал в пользу незакрытия проекта ЛДПР в пятницу определенно прозвучал. Теперь задача партии – донести его до остальных. Обычно все, что случается в декабре, остается в декабре. Конец года – горячее время для госаппарата, маневрирующего между поздравлениями, подарками, отчетами, бюджетами, пробками, ожиданием Трампа и прямыми линиями. А потом случаются все забывающие длинные выходные. Так что расшариванием полученного «лайка» ЛДПР придется заниматься в январе – феврале самостоятельно.