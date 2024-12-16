ЛДПР получила «лайк» от власти

Второй: ЛДПР легче других партий монтировать с любой будущей повесткой. Если надо, она будет радикальной и все время делающей вид, что разжигает. Если не надо, может оставаться предсказуемой, как Слуцкий, и копией «Единой России» с ее волонтерством и патриотической повесткой. Понадобится – найдут в своих рядах эксцентричных фриков. Если ветер переменится, их без проблем с позором прогонят. Сама возможность легким движением руки занять любую позицию по любой чувствительной для социума повестке дня – вещь в хозяйстве нелишняя. Особенно на фоне усталости от моноповестки последних лет и отрицательного роста курса рубля.