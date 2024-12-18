Возвращение к политике

Возвращение к политикеНазначение Александра Хинштейна в Курск ломает представление о стандартных губернаторах
Резкая отставка Алексея Смирнова и назначение в Курскую область Александра Хинштейна выходят за рамки привычных и даже вынужденных ротаций глав российских регионов. В последнее время действовала практика, при которой губернаторами становились «технократы», которые в массе изучали политический процесс в рамках курсов обучения, программ и школ.
Последним главой региона с наиболее очевидным и наиболее ярким политическим прошлым можно назвать разве что Андрея Воробьева. Все остальные выдвиженцы центра практически не имеют за плечами опыта публичной карьеры федерального уровня.
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