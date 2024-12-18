Возвращение к политике

Резкая отставка Алексея Смирнова и назначение в Курскую область Александра Хинштейна выходят за рамки привычных и даже вынужденных ротаций глав российских регионов. В последнее время действовала практика, при которой губернаторами становились «технократы», которые в массе изучали политический процесс в рамках курсов обучения, программ и школ.