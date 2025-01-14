Электроэнергетика догоняет рынок

Третий раз в своей новейшей истории российская электроэнергетика подходит к моменту острой необходимости начать комплексную модернизацию основного оборудования электростанций. Кажется, что в этот раз по-настоящему справиться с этим отрасль сможет, только если цены на электроэнергию достигнут рыночного уровня не только для отдельных проектов, а для отрасли в целом. Так или иначе, прежде чем дать оценку текущим событиям, нужно вспомнить о двух предыдущих попытках решить, казалось бы, схожую проблему.