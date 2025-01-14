Электроэнергетика догоняет рынок

Электроэнергетика догоняет рынокМожно ли еще раз провести модернизацию без экономически обоснованных цен на электроэнергию
Третий раз в своей новейшей истории российская электроэнергетика подходит к моменту острой необходимости начать комплексную модернизацию основного оборудования электростанций. Кажется, что в этот раз по-настоящему справиться с этим отрасль сможет, только если цены на электроэнергию достигнут рыночного уровня не только для отдельных проектов, а для отрасли в целом. Так или иначе, прежде чем дать оценку текущим событиям, нужно вспомнить о двух предыдущих попытках решить, казалось бы, схожую проблему.
Так, первая попытка модернизации была результатом более чем пяти лет реформ электроэнергетики, проводимых Анатолием Чубайсом в 2000-х гг. Их ход прошел точку невозврата после отрезвляющей аварии на московской подстанции «Чагино» в 2005 г., оставившей без света более 2 млн человек. Одним из ключевых результатов реформы стали так называемые договоры на поставку мощности (ДПМ; гарантировали возврат инвестиций в генерацию за счет фиксации повышенных платежей потребителей). Хотя цены в ДПМ и отражали рыночные реалии, эти соглашения были заключены только по объектам, подлежащим модернизации в соответствии с распоряжением правительства России.