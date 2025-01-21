Трамп: перед бурей

Инаугурация Дональда Трампа может стать одним из ключевых событий 2025 г., способных принести немало сюрпризов. Конечно, основные обещания 47-го президента США уже давно озвучены. Но многие из его предвыборных и поствыборных лозунгов выглядят слишком амбициозно и, прямо скажем, экзотично, для того чтобы действительно поверить в их практическую реализацию. Ну а вдруг Трамп не шутит? Как повлияет осуществление его идей на мир в целом и на глобальную энергетику в частности?