Трамп: перед бурей

Трамп: перед бурейЧего ждать нефтяному рынку после инаугурации президента США
Инаугурация Дональда Трампа может стать одним из ключевых событий 2025 г., способных принести немало сюрпризов. Конечно, основные обещания 47-го президента США уже давно озвучены. Но многие из его предвыборных и поствыборных лозунгов выглядят слишком амбициозно и, прямо скажем, экзотично, для того чтобы действительно поверить в их практическую реализацию. Ну а вдруг Трамп не шутит? Как повлияет осуществление его идей на мир в целом и на глобальную энергетику в частности?
Стратегия американского президента в нефтегазовой сфере, кажется, вызывает меньше всего сомнений, поскольку она предельно ясно изложена в известной фразе «Бури, детка, бури!». Иными словами, Трамп, как и обещал, снимет ограничения на разработку американских месторождений углеводородного сырья, включая шельфовые. Это неизбежно приведет к росту добычи и экспорта черного золота и голубого топлива. Да, существуют сомнения относительно имеющегося потенциала увеличения производства на американских сланцевых месторождениях, достижение ими пика прогнозировалось уже неоднократно. И вряд ли этот пик совпадет с моментом вступления в должность Трампа.