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Трамп: перед бурей

Чего ждать нефтяному рынку после инаугурации президента США
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Инаугурация Дональда Трампа может стать одним из ключевых событий 2025 г., способных принести немало сюрпризов. Конечно, основные обещания 47-го президента США уже давно озвучены. Но многие из его предвыборных и поствыборных лозунгов выглядят слишком амбициозно и, прямо скажем, экзотично, для того чтобы действительно поверить в их практическую реализацию. Ну а вдруг Трамп не шутит? Как повлияет осуществление его идей на мир в целом и на глобальную энергетику в частности?

Стратегия американского президента в нефтегазовой сфере, кажется, вызывает меньше всего сомнений, поскольку она предельно ясно изложена в известной фразе «Бури, детка, бури!». Иными словами, Трамп, как и обещал, снимет ограничения на разработку американских месторождений углеводородного сырья, включая шельфовые. Это неизбежно приведет к росту добычи и экспорта черного золота и голубого топлива. Да, существуют сомнения относительно имеющегося потенциала увеличения производства на американских сланцевых месторождениях, достижение ими пика прогнозировалось уже неоднократно. И вряд ли этот пик совпадет с моментом вступления в должность Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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