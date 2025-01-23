Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

«Самая глупая идея в мире»

Как цена акционерного капитала может превратиться в долгосрочную общественную стоимость
Сергей Моисеев , советник первого заместителя председателя Банка России

Большинство инвесторов знакомо с понятием «стоимостное инвестирование» (value investing), или, говоря по-русски, инвестиции в акции недооцененной стоимости. Оригинальная идея принадлежит Бенджамину Грэму, основателю Graham-Newman Corporation и преподавателю Калифорнийского университета. Стоимостное инвестирование стало творческой рефлексией Грэма на потери фондового рынка во время Великой депрессии. Российскому читателю финансист известен благодаря толстой книжке «Анализ ценных бумаг» от 1934 г., вышедшей на русском языке в 2011 г., а также его идейному ученику Уоррену Баффетту, совладельцу холдинга Berkshire Hathaway. Стоимостное инвестирование заключается во вложениях в акции, торгуемые ниже балансовой стоимости, с высокой дивидендной доходностью или низким отношением капитализации к прибыли, но имеющие высокие шансы вырасти в цене. Как заметил Баффетт в одном из обращений к инвесторам Berkshire Hathaway, «давным-давно Бен Грэм научил меня, что «цена – это то, что вы платите; стоимость – это то, что вы получаете». Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары, когда они продаются по сниженной цене».

Представление об эмитентах Грэма, Баффетта и миллионах их поклонников – это понимание акционерной стоимости со стороны инвестиционного спроса. Однако что можно сказать об инвестиционном предложении – желании эмитентов донести до рынка собственное представление о стоимости и своей долгосрочной способности ее создавать? Тема не самая новая для фондового рынка. Впервые ее озвучил Джек Уэлч, вновь назначенный генеральный директор General Electric, при вступлении в должность в 1981 г. Результатом максимизации акционерной стоимости стало радикальное упрощение группы General Electric и ее консолидация. В течение трех десятилетий, минувших с тех пор, на глобальном рынке происходит снижение значения исторических данных, на которых стоит стоимостное инвестирование и которые все меньше объясняют динамику акционерной стоимости. Причиной этого является биржевой листинг огромного числа новых компаний и труднообъяснимый бум капитализации многих из них. Лавинообразный рост интереса к стратегиям акционерной стоимости наблюдается с 2014 г. Прежде всего – в Китае и в меньшей степени – в США и Великобритании.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных