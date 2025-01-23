«Самая глупая идея в мире»

Представление об эмитентах Грэма, Баффетта и миллионах их поклонников – это понимание акционерной стоимости со стороны инвестиционного спроса. Однако что можно сказать об инвестиционном предложении – желании эмитентов донести до рынка собственное представление о стоимости и своей долгосрочной способности ее создавать? Тема не самая новая для фондового рынка. Впервые ее озвучил Джек Уэлч, вновь назначенный генеральный директор General Electric, при вступлении в должность в 1981 г. Результатом максимизации акционерной стоимости стало радикальное упрощение группы General Electric и ее консолидация. В течение трех десятилетий, минувших с тех пор, на глобальном рынке происходит снижение значения исторических данных, на которых стоит стоимостное инвестирование и которые все меньше объясняют динамику акционерной стоимости. Причиной этого является биржевой листинг огромного числа новых компаний и труднообъяснимый бум капитализации многих из них. Лавинообразный рост интереса к стратегиям акционерной стоимости наблюдается с 2014 г. Прежде всего – в Китае и в меньшей степени – в США и Великобритании.