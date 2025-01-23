«Самая глупая идея в мире»Как цена акционерного капитала может превратиться в долгосрочную общественную стоимость
Большинство инвесторов знакомо с понятием «стоимостное инвестирование» (value investing), или, говоря по-русски, инвестиции в акции недооцененной стоимости. Оригинальная идея принадлежит Бенджамину Грэму, основателю Graham-Newman Corporation и преподавателю Калифорнийского университета. Стоимостное инвестирование стало творческой рефлексией Грэма на потери фондового рынка во время Великой депрессии. Российскому читателю финансист известен благодаря толстой книжке «Анализ ценных бумаг» от 1934 г., вышедшей на русском языке в 2011 г., а также его идейному ученику Уоррену Баффетту, совладельцу холдинга Berkshire Hathaway. Стоимостное инвестирование заключается во вложениях в акции, торгуемые ниже балансовой стоимости, с высокой дивидендной доходностью или низким отношением капитализации к прибыли, но имеющие высокие шансы вырасти в цене. Как заметил Баффетт в одном из обращений к инвесторам Berkshire Hathaway, «давным-давно Бен Грэм научил меня, что «цена – это то, что вы платите; стоимость – это то, что вы получаете». Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары, когда они продаются по сниженной цене».
Представление об эмитентах Грэма, Баффетта и миллионах их поклонников – это понимание акционерной стоимости со стороны инвестиционного спроса. Однако что можно сказать об инвестиционном предложении – желании эмитентов донести до рынка собственное представление о стоимости и своей долгосрочной способности ее создавать? Тема не самая новая для фондового рынка. Впервые ее озвучил Джек Уэлч, вновь назначенный генеральный директор General Electric, при вступлении в должность в 1981 г. Результатом максимизации акционерной стоимости стало радикальное упрощение группы General Electric и ее консолидация. В течение трех десятилетий, минувших с тех пор, на глобальном рынке происходит снижение значения исторических данных, на которых стоит стоимостное инвестирование и которые все меньше объясняют динамику акционерной стоимости. Причиной этого является биржевой листинг огромного числа новых компаний и труднообъяснимый бум капитализации многих из них. Лавинообразный рост интереса к стратегиям акционерной стоимости наблюдается с 2014 г. Прежде всего – в Китае и в меньшей степени – в США и Великобритании.