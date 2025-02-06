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Лед тронулся

Почему России надо интенсифицировать освоение Арктической зоны
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Намерение президента Дональда Трампа присоединить к США Гренландию вызвало большой переполох. Эксперты наперебой начали искать причины такого экстравагантного заявления, вспоминая о возможных ресурсах полезных ископаемый в недрах и на шельфе северного острова, а также о его выгодном географическом (можно даже сказать, геополитически важном) положении. Но главное – не те или иные прогнозные показатели добычи нефти, газа или редких металлов, а то, что американский лидер фактически открыл новую, горячую фазу борьбы за Арктику в целом. И это крайне важный сигнал для России.

Да, в последние годы немало было написано и сказано о значении Арктики для России. Если верить «Яндексу», то число цитирований знаменитой фразы Ломоносова – «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном» – приближается к миллиону. Этот регион постоянно находится в фокусе государственной политики, там реализуется большое число и госпрограмм, и коммерческих проектов. В частности, создано само понятие «Арктическая зона РФ», площадь только континентальной части которой составляет 4,75 млн кв. км (а с учетом морской акватории превышает 9 млн кв. км). Для сравнения: площадь Гренландии равняется 2,17 млн кв. км. В конце прошлого года правительство РФ утвердило Стратегию пространственного развития России на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г., в которой на Арктике сделан особый акцент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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