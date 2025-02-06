Лед тронулся

Да, в последние годы немало было написано и сказано о значении Арктики для России. Если верить «Яндексу», то число цитирований знаменитой фразы Ломоносова – «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном» – приближается к миллиону. Этот регион постоянно находится в фокусе государственной политики, там реализуется большое число и госпрограмм, и коммерческих проектов. В частности, создано само понятие «Арктическая зона РФ», площадь только континентальной части которой составляет 4,75 млн кв. км (а с учетом морской акватории превышает 9 млн кв. км). Для сравнения: площадь Гренландии равняется 2,17 млн кв. км. В конце прошлого года правительство РФ утвердило Стратегию пространственного развития России на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г., в которой на Арктике сделан особый акцент.