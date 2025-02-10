Мировая «регуляторная бензопила»Разрушать государство – новый тренд мировой политики
США вместе с Аргентиной возглавили движение за пересмотр роли государства в жизни человека и общества. Американцы создали Департамент эффективности правительства (DOGE). Илон Маск лично сократил расходы налогоплательщиков на $1 млрд, и это только начало. Агентство USAID заморожено, а его программы отменены. Помогать другим странам и нациям больше не входит в число приоритетов США.
Другой яркий, более ранний, пример – Аргентина, где избравшийся в 2023 г. Хавьер Милей пообещал ликвидировать 50 государственных учреждений и отменить 27 000 законов, постановлений и указов. До его прихода к власти в стране было 19 министерств, сегодня их всего девять. Именно с его избранием мир задумался: а не пора ли пересмотреть влияние государства на нашу жизнь?