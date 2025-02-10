Мировая «регуляторная бензопила»

Другой яркий, более ранний, пример – Аргентина, где избравшийся в 2023 г. Хавьер Милей пообещал ликвидировать 50 государственных учреждений и отменить 27 000 законов, постановлений и указов. До его прихода к власти в стране было 19 министерств, сегодня их всего девять. Именно с его избранием мир задумался: а не пора ли пересмотреть влияние государства на нашу жизнь?