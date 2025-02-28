«Кончится лето»: мой брат Каин

«Кончится лето»: мой брат КаинВ прокат вышла остросюжетная драма о двух братьях, роли которых исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников
Якутия, 2022 год (о чем нам не дает забыть настойчиво лезущий в кадр настенный календарь). В небольшом поселке вместе со стариком-отцом (Дмитрий Поднозов – «Карамора») живут два брата. Старший, Кеша (Юра Борисов – «Анора», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка!»), несколько лет назад получил небольшой срок по хулиганке, только что вышел на свободу и теперь хочет просто жить нормальной жизнью. Отцу пришлось подключить старые связи, чтобы устроить сидевшего сына мойщиком в золотодобывающую артель, в которой Кеше, впрочем, не очень рады: злобно косятся, обзывают уркой и, очевидно, ждут повода от него избавиться.
Младший, Тима (Макар Хлебников – «Снегирь», «Пингвины моей мамы», «Дети перемен»), закончил школу и, тоже мечтая о нормальной жизни, решительно намерен получать высшее образование в далеком Новосибирске. Отец по привычке ворчит, но на самом деле рад: чем дальше положительный Тима уедет из забытого богом поселка, тем лучше. Между тем в воздухе сгущается тревога и зарницами вспыхивают недобрые знаки, предвещающие, что нормальной жизни ни у кого из них не будет.