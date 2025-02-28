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«Кончится лето»: мой брат Каин

В прокат вышла остросюжетная драма о двух братьях, роли которых исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников
Роман Черкасов , критик

Якутия, 2022 год (о чем нам не дает забыть настойчиво лезущий в кадр настенный календарь). В небольшом поселке вместе со стариком-отцом (Дмитрий Поднозов – «Карамора») живут два брата. Старший, Кеша (Юра Борисов – «Анора», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка!»), несколько лет назад получил небольшой срок по хулиганке, только что вышел на свободу и теперь хочет просто жить нормальной жизнью. Отцу пришлось подключить старые связи, чтобы устроить сидевшего сына мойщиком в золотодобывающую артель, в которой Кеше, впрочем, не очень рады: злобно косятся, обзывают уркой и, очевидно, ждут повода от него избавиться.

Младший, Тима (Макар Хлебников – «Снегирь», «Пингвины моей мамы», «Дети перемен»), закончил школу и, тоже мечтая о нормальной жизни, решительно намерен получать высшее образование в далеком Новосибирске. Отец по привычке ворчит, но на самом деле рад: чем дальше положительный Тима уедет из забытого богом поселка, тем лучше. Между тем в воздухе сгущается тревога и зарницами вспыхивают недобрые знаки, предвещающие, что нормальной жизни ни у кого из них не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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