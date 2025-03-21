«Жар-птица»: сны наяву

«Жар-птица»: сны наявуВ прокат вышел новый фильм Романа Михайлова об искусстве, свободе и поисках пропавшей матери
Танцовщица Саша (Александра Киселева – «Люби их всех») участвует в театральной постановке, но недовольна собой, потому что волнуется и чувствует себя зажатой на сцене. Ее сводный брат Леша (Илларион Маров – «Ненормальный») – начинающий режиссер, который снимает фильм, но хочет это делать не по заранее определенному плану, а так, чтобы свободное течение жизни само его направляло, приведя к нужному сюжету и образам.
Когда Саша была ребенком, ее мать бросила семью, ушла в какую-то индийскую секту и с тех пор не давала о себе знать. Леша предлагает отправиться в Индию и найти ее маму – это путешествие может стать основой для его фильма. Герои летят в город Варанаси – важный религиозный центр индийской культуры. Фланируют по узким улочкам. Знакомятся с тремя бродячими артистами площадного театра в исполнении Марка Эйдельштейна («Анора», «Сто лет тому вперед»), Чингиза Гараева («Слово пацана», «На автомате») и Марии Мацель («ЮЗЗЗ», «Страна Саша»). Снимают фильм, наблюдают местные обряды кремации, встречают рэпера Хаски. Ищут маму.