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«Жар-птица»: сны наяву

В прокат вышел новый фильм Романа Михайлова об искусстве, свободе и поисках пропавшей матери
Роман Черкасов , критик

Танцовщица Саша (Александра Киселева – «Люби их всех») участвует в театральной постановке, но недовольна собой, потому что волнуется и чувствует себя зажатой на сцене. Ее сводный брат Леша (Илларион Маров – «Ненормальный») – начинающий режиссер, который снимает фильм, но хочет это делать не по заранее определенному плану, а так, чтобы свободное течение жизни само его направляло, приведя к нужному сюжету и образам.

Когда Саша была ребенком, ее мать бросила семью, ушла в какую-то индийскую секту и с тех пор не давала о себе знать. Леша предлагает отправиться в Индию и найти ее маму – это путешествие может стать основой для его фильма. Герои летят в город Варанаси – важный религиозный центр индийской культуры. Фланируют по узким улочкам. Знакомятся с тремя бродячими артистами площадного театра в исполнении Марка Эйдельштейна («Анора», «Сто лет тому вперед»), Чингиза Гараева («Слово пацана», «На автомате») и Марии Мацель («ЮЗЗЗ», «Страна Саша»). Снимают фильм, наблюдают местные обряды кремации, встречают рэпера Хаски. Ищут маму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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