«Жар-птица»: сны наяву

Когда Саша была ребенком, ее мать бросила семью, ушла в какую-то индийскую секту и с тех пор не давала о себе знать. Леша предлагает отправиться в Индию и найти ее маму – это путешествие может стать основой для его фильма. Герои летят в город Варанаси – важный религиозный центр индийской культуры. Фланируют по узким улочкам. Знакомятся с тремя бродячими артистами площадного театра в исполнении Марка Эйдельштейна («Анора», «Сто лет тому вперед»), Чингиза Гараева («Слово пацана», «На автомате») и Марии Мацель («ЮЗЗЗ», «Страна Саша»). Снимают фильм, наблюдают местные обряды кремации, встречают рэпера Хаски. Ищут маму.