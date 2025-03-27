Квалифицированные кадры придут, откуда не ждали

Россия исторически была открыта переселенцам из других стран. Начиная со времени правления Ивана III прослеживалась закономерность привлечения иностранцев, обладающих уникальными знаниями и навыками, которые полезны нашей стране. Меняются времена – меняются люди, которых ждет у себя Россия. От архитекторов, литейщиков, врачей пять веков назад – до айтишников, фермеров, всех профессионалов, которых мы принимаем сегодня.