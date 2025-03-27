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Квалифицированные кадры придут, откуда не ждали

Необходимо разделить миграционные потоки по критерию причины въезда в Россию
Мария Бутина , депутат Госдумы, член комиссии Госсовета по направлению «Кадры», сопредседатель подкомиссии по переселению из дальнего зарубежья

Россия исторически была открыта переселенцам из других стран. Начиная со времени правления Ивана III прослеживалась закономерность привлечения иностранцев, обладающих уникальными знаниями и навыками, которые полезны нашей стране. Меняются времена – меняются люди, которых ждет у себя Россия. От архитекторов, литейщиков, врачей пять веков назад – до айтишников, фермеров, всех профессионалов, которых мы принимаем сегодня.

В чем уникальность сегодняшней ситуации?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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