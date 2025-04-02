Война ультиматумов

Американский президент Дональд Трамп 30 марта пригрозил ввести «новые санкции» против Ирана уже через две недели, если переговоры по ядерной программе не сдвинутся с мертвой точки. А в случае полного отказа Тегерана от сделки, по словам американского президента, Исламскую Республику ждут более жесткие меры. После вступления в должность Трамп подписал директиву, в соответствии с которой политика «максимального давления» на Тегеран будет возобновлена. Реализация Вашингтоном этих мер нанесла значительный урон экономике Ирана и привела к резкому снижению экспорта нефти и росту инфляции.