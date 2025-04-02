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Война ультиматумов

К чему приведет напряжение между Ираном и США
Олег Акулиничев , востоковед-иранист, соучредитель «Мир бизнес клуба»

В последние дни отношения между Тегераном и Вашингтоном достигли предельной напряженности. Но если Вашингтон решит вторгнуться во внутренние дела страны, то столкнется с решительным ответом. «Если вдруг они задумают поднять мятеж внутри страны, то сам иранский народ даст им ответ», – заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время проповеди по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Американский президент Дональд Трамп 30 марта пригрозил ввести «новые санкции» против Ирана уже через две недели, если переговоры по ядерной программе не сдвинутся с мертвой точки. А в случае полного отказа Тегерана от сделки, по словам американского президента, Исламскую Республику ждут более жесткие меры. После вступления в должность Трамп подписал директиву, в соответствии с которой политика «максимального давления» на Тегеран будет возобновлена. Реализация Вашингтоном этих мер нанесла значительный урон экономике Ирана и привела к резкому снижению экспорта нефти и росту инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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