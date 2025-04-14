Агентство Reuters (со ссылкой на источники) поделилось с общественностью «сенсационной» новостью – в пресловутую сделку США и Украины помимо практически всех минерально-сырьевых ресурсов страны и многих объектов инфраструктуры включена также и газотранспортная сеть. Та самая, которая осталась Киеву еще с советских времен и до января нынешнего года служила для транзита российского газа в Европу. Одновременно с этим британское СМИ, ссылаясь на «руководителей крупных компаний ЕС», утверждает: «если на Украине наступит мир», то Европа готова вернуться к закупкам 60–70 млрд куб. м российского газа в год. В этих новостях прекрасно всё.