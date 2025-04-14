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Этот газ – чей надо газ

Получат ли США контроль над украинской ГТС и выгодно ли это России?
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Агентство Reuters (со ссылкой на источники) поделилось с общественностью «сенсационной» новостью – в пресловутую сделку США и Украины помимо практически всех минерально-сырьевых ресурсов страны и многих объектов инфраструктуры включена также и газотранспортная сеть. Та самая, которая осталась Киеву еще с советских времен и до января нынешнего года служила для транзита российского газа в Европу. Одновременно с этим британское СМИ, ссылаясь на «руководителей крупных компаний ЕС», утверждает: «если на Украине наступит мир», то Европа готова вернуться к закупкам 60–70 млрд куб. м российского газа в год. В этих новостях прекрасно всё.

Прежде всего, это цитируемый Reuters дружный хор немецких предпринимателей, фонтанирующих изречениями в стиле «нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия – неважно, откуда она поступает» и «возобновление работы трубопроводов приведет к большему снижению цен, чем любые текущие программы субсидий». Да что там бизнесмены, если, как пишет издание, «почти треть немцев проголосовали за дружественные России партии на федеральных выборах в феврале» – во многом именно из-за подорожавшего газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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