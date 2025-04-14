Этот газ – чей надо газПолучат ли США контроль над украинской ГТС и выгодно ли это России?
Агентство Reuters (со ссылкой на источники) поделилось с общественностью «сенсационной» новостью – в пресловутую сделку США и Украины помимо практически всех минерально-сырьевых ресурсов страны и многих объектов инфраструктуры включена также и газотранспортная сеть. Та самая, которая осталась Киеву еще с советских времен и до января нынешнего года служила для транзита российского газа в Европу. Одновременно с этим британское СМИ, ссылаясь на «руководителей крупных компаний ЕС», утверждает: «если на Украине наступит мир», то Европа готова вернуться к закупкам 60–70 млрд куб. м российского газа в год. В этих новостях прекрасно всё.
Прежде всего, это цитируемый Reuters дружный хор немецких предпринимателей, фонтанирующих изречениями в стиле «нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия – неважно, откуда она поступает» и «возобновление работы трубопроводов приведет к большему снижению цен, чем любые текущие программы субсидий». Да что там бизнесмены, если, как пишет издание, «почти треть немцев проголосовали за дружественные России партии на федеральных выборах в феврале» – во многом именно из-за подорожавшего газа.