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Безальтернативный источник

Как глобальное изменение климата может помочь России создать новую экспортную отрасль
Юрий Кальнер , партнер-эксперт «Яков и партнеры»

Пресная вода сегодня – один из важнейших и одновременно самых ограниченных природных ресурсов. В отличие от энергетики, где появляются все новые способы генерации энергии, у воды нет реальных альтернатив. Хотя Земля богата водными ресурсами, лишь около 3% их объема составляют пресные воды, и только 0,01% из них доступны для прямого использования. И эти ресурсы распределены крайне неравномерно.

Наибольший дефицит ощущается в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Согласно свежему докладу ЮНЕСКО, таяние ледников и сокращение снежного покрова в горных регионах может поставить под угрозу водоснабжение и продовольственную безопасность для 2 млрд человек. Особенно серьезная ситуация ожидается в Центральной Азии, где к 2030 г. может возникнуть хронический дефицит в 5–15 куб. км воды в год, а к 2050 г. – до 30 куб. км, что составит почти четверть от потребления. В настоящее время Иран потребляет около 93 куб. км воды в год, а Пакистан – 184 куб. км пресной воды и конкурирует с Индией за ресурс. В результате к 2050 г. в этих странах существует риск дефицита до 20% от текущего потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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