Безальтернативный источник

Безальтернативный источникКак глобальное изменение климата может помочь России создать новую экспортную отрасль
Пресная вода сегодня – один из важнейших и одновременно самых ограниченных природных ресурсов. В отличие от энергетики, где появляются все новые способы генерации энергии, у воды нет реальных альтернатив. Хотя Земля богата водными ресурсами, лишь около 3% их объема составляют пресные воды, и только 0,01% из них доступны для прямого использования. И эти ресурсы распределены крайне неравномерно.
Наибольший дефицит ощущается в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Согласно свежему докладу ЮНЕСКО, таяние ледников и сокращение снежного покрова в горных регионах может поставить под угрозу водоснабжение и продовольственную безопасность для 2 млрд человек. Особенно серьезная ситуация ожидается в Центральной Азии, где к 2030 г. может возникнуть хронический дефицит в 5–15 куб. км воды в год, а к 2050 г. – до 30 куб. км, что составит почти четверть от потребления. В настоящее время Иран потребляет около 93 куб. км воды в год, а Пакистан – 184 куб. км пресной воды и конкурирует с Индией за ресурс. В результате к 2050 г. в этих странах существует риск дефицита до 20% от текущего потребления.