Безальтернативный источник

Наибольший дефицит ощущается в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Согласно свежему докладу ЮНЕСКО, таяние ледников и сокращение снежного покрова в горных регионах может поставить под угрозу водоснабжение и продовольственную безопасность для 2 млрд человек. Особенно серьезная ситуация ожидается в Центральной Азии, где к 2030 г. может возникнуть хронический дефицит в 5–15 куб. км воды в год, а к 2050 г. – до 30 куб. км, что составит почти четверть от потребления. В настоящее время Иран потребляет около 93 куб. км воды в год, а Пакистан – 184 куб. км пресной воды и конкурирует с Индией за ресурс. В результате к 2050 г. в этих странах существует риск дефицита до 20% от текущего потребления.