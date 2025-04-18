«Французский рисунок»: живописные загадки XIX века

«Французский рисунок»: живописные загадки XIX векаВыставка в Пушкинском музее рассказывает о прошлом Франции и нравах ее общества
Новая выставка-путешествие Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) «Французский рисунок первой половины – середины XIX в. из собрания ГМИИ» состоит из 25 разделов. Работы знаменитых художников Эжена Делакруа, Жана Огюста Доминика Энгра, Гюстава Доре и др. знакомят зрителя как с главными историческими событиями, происходившими во Франции в XIX в., так и с бытом французов того времени. Экспозиция позволяет увидеть, как трансформировался художественный стиль, язык французских живописцев, менялось их отношение к разным сюжетам. Как от классицизма через романтизм художники приходят к реализму.
Жанр графического рисунка был популярен в XIX в. по нескольким причинам: он, как и раньше, являлся подготовительным материалом для работы над живописным произведением. Но кроме этого свою роль сыграло появление печатной, тиражной графики. Литография и гравировальные техники теперь часто применялись в книжной иллюстрации, использовались для создания афиш, листовок. Также рисунки широко распространялись: они были дешевле картин, ими украшали интерьеры, собирали в альбомы.