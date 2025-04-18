«Французский рисунок»: живописные загадки XIX века

Жанр графического рисунка был популярен в XIX в. по нескольким причинам: он, как и раньше, являлся подготовительным материалом для работы над живописным произведением. Но кроме этого свою роль сыграло появление печатной, тиражной графики. Литография и гравировальные техники теперь часто применялись в книжной иллюстрации, использовались для создания афиш, листовок. Также рисунки широко распространялись: они были дешевле картин, ими украшали интерьеры, собирали в альбомы.