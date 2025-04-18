«Кракен»: наконец-то выпустили

«Кракен»: наконец-то выпустилиРежиссер «Экипажа» Николай Лебедев вернулся к жанру зрелищного аттракциона
Где-то в Северном Ледовитом океане исчезает российская подлодка «Атаман Ермак», и командование немедленно отправляет на поиски другую субмарину «Заполярье». О цели миссии капитан Виктор Воронин (Александр Петров из трилогии «Лед» и сериала «Полицейский с Рублевки»), как полагается, узнает уже на борту, вскрыв секретный пакет с приказом. И труднее задания он в жизни не получал.
Дело не только в экстраординарности самой ситуации с пропавшим подводным крейсером – это чудо инженерной мысли не может вот так просто раствориться в воде. Экипаж «Атамана Ермака» возглавляет старший брат Виктора – Александр (Виктор Добронравов – звезда сериала «Инспектор Гаврилов» и Евгений Онегин из последней экранизации). Они давно в ссоре и не общаются, и все равно – родной же человек. И, вероятно, погиб. Судьба брата еще долго остается под вопросом, а вот причину ЧП Воронин-младший узнает довольно быстро – увидев в окуляр перископа огромные щупальца, которые утаскивают на дно целую нефтедобывающую станцию.