«Кракен»: наконец-то выпустили

Дело не только в экстраординарности самой ситуации с пропавшим подводным крейсером – это чудо инженерной мысли не может вот так просто раствориться в воде. Экипаж «Атамана Ермака» возглавляет старший брат Виктора – Александр (Виктор Добронравов – звезда сериала «Инспектор Гаврилов» и Евгений Онегин из последней экранизации). Они давно в ссоре и не общаются, и все равно – родной же человек. И, вероятно, погиб. Судьба брата еще долго остается под вопросом, а вот причину ЧП Воронин-младший узнает довольно быстро – увидев в окуляр перископа огромные щупальца, которые утаскивают на дно целую нефтедобывающую станцию.