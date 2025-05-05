Муниципальная поддержка лепесткового джерримендеринга

Строго говоря, самим кандидатам от власти такой лепестковый джерримендеринг невыгоден – им приходится страховать свой потенциально невысокий результат в городской части округа повышенным процентом голосов в сельских районах. Но в целом для власти это удобная схема: она позволяет минимизировать число округов с потенциально протестным голосованием, где может победить оппозиционный кандидат: для победы ему не хватит городских голосов, если весь пул таких голосов не будет сосредоточен в одном городском округе, а окажется разделен между несколькими округами, где смешаны город и село.