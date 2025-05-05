Муниципальная поддержка лепесткового джерримендеринга

Муниципальная поддержка лепесткового джерримендерингаСохранение поселкового МСУ толкает регионы на отказ от лепестковой нарезки округов в Госдуму
Опубликованная на днях нарезка округов Госдумы под выборы 2026 г. демонстрирует тесную связь с недавно стартовавшей реформой местного самоуправления (МСУ). К выборам 2021 г. округа формировались по принципу так называемой лепестковой нарезки.
Региональную столицу разделяли на несколько территорий, и к ним, как лепесточки цветка, примыкали сельские зоны – не только окрестные, но и другие, вплоть до границы региона. Например, именно так были нарезаны три округа в Крыму: Симферополь был разделен на три части между Симферопольским, Керченским и Евпаторийским округами.
Однако сейчас, к выборам 2026 г., крымскую нарезку обновили, и теперь весь Симферополь входит в один округ, а остальные части полуострова разделены между двумя сельскими округами.
Аналогичным образом и в Дагестане ранее Махачкала была разделена между Северным и Центральным округами, а теперь полностью входит в один, Махачкалинский округ.
В то же время в большинстве регионов – 59 – границы округов не претерпели особых изменений, сохранив лепестковую нарезку.
В 13 субъектах РФ число округов изменилось из-за обновления нормы представительства, связанной с увеличением общей численности избирателей за счет новых территорий. В Москве, Подмосковье и Краснодаре добавилось по округу, а в Алтайском крае, Ростовской, Волгоградской и Воронежской области убавилось по одному округу. В Забайкалье, Иванове, Калуге, Смоленске, Тамбове и Томске оказалось по одному округу вместо прежних двух.
И еще в 13 субъектах границы округов резко изменились, обозначив явный дрейф от лепестковой нарезки к обычной, кустовой: это уже упомянутые Крым и Дагестан плюс Санкт-Петербург, Татарстан, Чувашия, Владимирская, Самарская, Свердловская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Челябинская и Ульяновская область.
Лепестковую нарезку принято считать одной из разновидностей так называемого джерримендеринга, когда демаркация границ округов ведет к созданию преференций для провластных кандидатов, облегчает им победу в округе за счет комбинации разных слоев электората.
Есть гипотеза, зачастую подтверждающаяся в отечественной электоральной практике, что жители городов голосуют более протестно, а на сельских территориях избиратели более лояльно настроены по отношению к власти. И если разбавить городские районы сельскими, процент голосования будет усредненным и в итоге не появится резко оппозиционных городских округов, где шансы на победу будут выше у оппозиционных кандидатов.
Строго говоря, самим кандидатам от власти такой лепестковый джерримендеринг невыгоден – им приходится страховать свой потенциально невысокий результат в городской части округа повышенным процентом голосов в сельских районах. Но в целом для власти это удобная схема: она позволяет минимизировать число округов с потенциально протестным голосованием, где может победить оппозиционный кандидат: для победы ему не хватит городских голосов, если весь пул таких голосов не будет сосредоточен в одном городском округе, а окажется разделен между несколькими округами, где смешаны город и село.
Ни джерримендеринг, ни его лепестковая разновидность не запрещены ни в России, ни в других странах.
Тем не менее, реализовав его в нарезке образца 2021 г., к 2026 г. часть регионов отказываются от лепестков, и причина тому – недавно стартовавшая муниципальная реформа. Изначально она задумывалась как способ полного перехода на одноуровневую модель МСУ с избранием депутатов только на уровне районов.
Из системы МСУ исключались поселковые депутаты, которые стали камнем преткновения, пока поправкой, инициированной властями Татарстана и поддержанной руководством Госдумы, их не сохранили на 10-летний переходный период запуска реформы.
Поэтому и сама реформа пошла по лепестковому сценарию и разделила регионы на три группы: тех, кто сохранил двухуровневую систему с поселковыми депутатами, тех, кто ввел или сохранил уже имеющуюся одноуровневую систему, и тех, кто решил совместить оба уровня, сохраняя поселковых депутатов в большинстве случаев.
Оказалось, что 10 из 13 регионов, сменивших нарезку округов к выборам в Госдуму, входят в число тех, где сохраняется нижний уровень МСУ, включающий поселковых депутатов: Крым, Дагестан, Татарстан, Самарская, Свердловская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Челябинская и Ульяновская области. Санкт-Петербург – город федерального значения, где, как и в Москве, особая система МСУ, а Владимирская область пока находится в процессе перехода на одноуровневую модель МСУ. Из гипотезы выбивается Чувашия, где уже действует одноуровневая модель МСУ.
Муниципальная реформа стала катализатором перекройки регионами нарезки округов в преддверии выборов 2026 г.
Например, в Крыму, где решили сохранить уровень поселковых депутатов МСУ, теперь отказались от лепестковой нарезки, которая там действовала уже две госдумские каденции, 2016 и 2021 гг.
Дело, видимо, в том, что большое число поселковых депутатов вызывает управленческие коллизии в электоральном управлении сложносочиненным лепестковым округом. Нужно «стыковать» всех этих сельских депутатов с чиновниками городских районов республиканской столицы, а это сложно и малоэффективно. Сохранение нижнего уровня МСУ взамен лояльности и управляемости последних выглядит как честная сделка с учетом нависшей угрозы полной ликвидации поселкового МСУ в ходе муниципальной реформы.
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