В ДНР и ЛНР раскрыли число избирателей на выборах в Госдуму

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в октябре 2022 г. Это произошло после проведения Россией в этих регионах референдумов. В сентябре 2023 г. в присоединенных регионах прошли первые региональные выборы в составе России.