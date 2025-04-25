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В ДНР и ЛНР раскрыли число избирателей на выборах в Госдуму

Ведомости

Избиркомы Донецкой и Луганской народных республик представили число избирателей и новую схему одномандатных округов для голосования на выборы в Госдуму, следует из трансляции заседания ЦИК России. В ДНР находятся 1,65 млн избирателей, в ЛНР – 1,24 млн.

Донецкий избирком предложил разделить территорию региона на три одномандатных округа – Макеевский, Донецкий, Горловский.

Общая численность избирателей по Макеевскому округу составляет 505 104 человека, Донецкому – 593 904 человека, Горловскому – 550 973 человека. Как уточнили в донецком избиркоме, в число избирателей входят лица, получившие паспорт РФ по состоянию на 1 января 2025 г.

Луганский избирком предложил поделить территорию на два одномандатных округа – Луганский и Алчевский. На территории Луганского округа находятся 609 256 избирателей, на территории Алчевского – 630 857 человек.

Члены ЦИК одобрили проекты схем по одномандатным округам. Далее предложения направят в Госдуму на рассмотрение. Согласно российскому законодательству, схема утверждается на 10 лет – по ней пройдут выборы в Госдуму в 2026 и 2031 гг. Предполагается, что будут образованы 225 одномандатных округов в 89 регионах РФ.

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в октябре 2022 г. Это произошло после проведения Россией в этих регионах референдумов. В сентябре 2023 г. в присоединенных регионах прошли первые региональные выборы в составе России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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