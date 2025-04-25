В ДНР и ЛНР раскрыли число избирателей на выборах в Госдуму
Избиркомы Донецкой и Луганской народных республик представили число избирателей и новую схему одномандатных округов для голосования на выборы в Госдуму, следует из трансляции заседания ЦИК России. В ДНР находятся 1,65 млн избирателей, в ЛНР – 1,24 млн.
Донецкий избирком предложил разделить территорию региона на три одномандатных округа – Макеевский, Донецкий, Горловский.
Общая численность избирателей по Макеевскому округу составляет 505 104 человека, Донецкому – 593 904 человека, Горловскому – 550 973 человека. Как уточнили в донецком избиркоме, в число избирателей входят лица, получившие паспорт РФ по состоянию на 1 января 2025 г.
Луганский избирком предложил поделить территорию на два одномандатных округа – Луганский и Алчевский. На территории Луганского округа находятся 609 256 избирателей, на территории Алчевского – 630 857 человек.
Члены ЦИК одобрили проекты схем по одномандатным округам. Далее предложения направят в Госдуму на рассмотрение. Согласно российскому законодательству, схема утверждается на 10 лет – по ней пройдут выборы в Госдуму в 2026 и 2031 гг. Предполагается, что будут образованы 225 одномандатных округов в 89 регионах РФ.
ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в октябре 2022 г. Это произошло после проведения Россией в этих регионах референдумов. В сентябре 2023 г. в присоединенных регионах прошли первые региональные выборы в составе России.