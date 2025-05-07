«Обломов»: все не то, чем кажется

Прикотенко никогда не интересовала классика ради классики. Только как повод для переосмысления и новой философии, которая непременно должна прорастать в сегодняшний день. Переносить место и время действия для этого ему совсем необязательно. Его «Обломов» происходит там и тогда, где ему положено – на квартире главного героя, с которой требуется съезжать. Постоянный соавтор Прикотенко художник Ольга Шаишмелашвили придумала покатый паркетный пол-мозаику (разные рисунки укладки паркета как знак того, что на вкус и стиль в доме Обломова никто не обращает внимания), диван как символ «обломовщины», кресло на трех ножках и дыра в полу, откуда буквально как черти из табакерки возникают все герои, кроме Обломова. Одеты они соответственно авторским ремаркам (на Ольге Ильинской – небесного цвета платье с кринолином, на Обломове – шитый-перешитый халат). Сценический текст почти не отличается от оригинала. В первые минуты, глядя на сцену, боишься, что впереди – три часа театральной иллюстрации. Однако уже на третьей минуте облегченно вздыхаешь – все не то, чем кажется.