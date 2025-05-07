«Обломов»: все не то, чем кажется

«Обломов»: все не то, чем кажетсяВ Александринском театре поставили главный роман Ивана Гончарова
Главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко дебютировал на Новой сцене Александринки. Его спектакль логично продолжает выбранную им художественную линию – исследовать русскую матрицу на примере большой литературы. В Новосибирске в этом сезоне он поставил эпических «Бесов» Достоевского, для прославленной петербургской сцены выбрал важнейший текст Гончарова. «Обломов» понравится всем адептам золотых образцов русского психологического театра. Выверенная композиция, блестящий разбор, выдающиеся актеры. Но самое главное – ясные и при этом совсем неочевидные смыслы.
Прикотенко никогда не интересовала классика ради классики. Только как повод для переосмысления и новой философии, которая непременно должна прорастать в сегодняшний день. Переносить место и время действия для этого ему совсем необязательно. Его «Обломов» происходит там и тогда, где ему положено – на квартире главного героя, с которой требуется съезжать. Постоянный соавтор Прикотенко художник Ольга Шаишмелашвили придумала покатый паркетный пол-мозаику (разные рисунки укладки паркета как знак того, что на вкус и стиль в доме Обломова никто не обращает внимания), диван как символ «обломовщины», кресло на трех ножках и дыра в полу, откуда буквально как черти из табакерки возникают все герои, кроме Обломова. Одеты они соответственно авторским ремаркам (на Ольге Ильинской – небесного цвета платье с кринолином, на Обломове – шитый-перешитый халат). Сценический текст почти не отличается от оригинала. В первые минуты, глядя на сцену, боишься, что впереди – три часа театральной иллюстрации. Однако уже на третьей минуте облегченно вздыхаешь – все не то, чем кажется.