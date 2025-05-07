Завышенные ожидания

США не нужна вся ГТС Украины, обеспечивающая как экспортно-импортные и транзитные, так и поставки на внутреннем рынке. Уровень износа и аварийности украинской ГТС таков, что без серьезных инвестиций она не представляет рыночной ценности. Исследование консалтинговой компании KPMG 2017 г. показало, что уровень аварийности в ГТС Украины в 10 раз выше, чем в среднем по ЕС, и в 13 раз – чем в Германии. После взрыва на транзитном газопроводе УПУ в Лохвицком районе Полтавской области 17 июня 2014 г. тогдашний губернатор Виктор Бугайчук заметил, что газопровод находился в аварийном состоянии как минимум два года, о чем он неоднократно сообщал в «Нафтогаз Украины». Согласно исследованию Mott MacDonald 2018 г., для реконструкции ГТС Украины необходимо как минимум $6–9 млрд для замены устаревшего оборудования компрессорных станций и местами насквозь прогнивших труб. С тех пор положение не улучшилось. Вряд ли США будут готовы вкладываться в модернизацию всей ГТС Украины в дополнение к своим военным на нее расходам.