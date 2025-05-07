Завышенные ожидания

Завышенные ожиданияРазговоры о возобновлении транзита российского газа в ЕС нужны США и могут быть лишь политической уловкой
С 1 января 2025 г. транзит российского газа через Украину в ЕС прекратился. Контракт на 2020–2024 гг., подписанный в декабре 2019 г. в рамках трехстороннего пакетного соглашения РФ – ЕС – Украина, не был продлен. А новый стороны не заключили в связи с нежеланием ЕС (кроме Словакии и Венгрии) и Украины.
Противоестественно и безнравственно было бы ожидать подписания нового соглашения о транзите газа через территорию воюющей с Россией Украины, которая еще в 2021 г. в Стратегии военной безопасности государства признала, что на национальном уровне Россия является «военным противником Украины». А государства ЕС консолидированно де-факто находятся в состоянии войны с Россией: каждые полгода вводят новые антироссийские санкционные пакеты, еще в марте – мае 2022 г. приняли программу REPower EU («Перезагрузи ЕС!»), нацеленную на обнуление импорта российских энергоресурсов в ЕС к 2027 г., и методично движутся к этой цели.
Плюс к этому в конце марта текущего года ракетным ударом ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на территории Курской области. Эта ГИС была последней на трассе экспортного газопровода Уренгой – Помары – Ужгород (УПУ) на территории России и единственной, через которую осуществлялись транзитные поставки газа после 11 мая 2022 г. (когда Украина перестала принимать газ «Газпрома» через ГИС «Сохрановка» на экспортном газопроводе «Союз»). На этой ГИС производился замер текущих объемов поставляемого газа, т. е. монетизация фактических его поставок (при этом оплата производилась российской стороной не за фактические транзитные объемы, а за объем зарезервированных для этих целей мощностей ГТС Украины).
В начале текущего года волна спекуляций на тему продолжения украинского транзита ожидаемо схлынула, но вдруг обсуждения вспыхнули с новой силой, несмотря на вышесказанное.
Да здравствует транзит?
Всему виной информация о «ресурсной сделке» между США и Украиной, в которой возник пункт о передаче США контроля над ГТС Украины. Из многочисленных анонимных утечек неясно, идет речь о всей ГТС или только о ее части – «транзитном коридоре» для экспорта российского газа. Но появилось множество комментариев о том, что это может значить в контексте ожидаемого многими мирного урегулирования на Украине в результате российско-американских договоренностей. В частности, говорится о возможном возобновлении поставок российского газа в ЕС через Украину по ГТС, теперь контролируемой США.
Апофеозом стало интервью пресс-секретаря российского президента французскому журналу Point. На вопрос корреспондента о том, выгоден ли России контроль США над газопроводом, Песков ответил: «Если новый владелец согласится подписать такой контракт с «Газпромом», то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. «Газпром», конечно, будет его обсуждать. Мы готовы вести переговоры по нашему газу и знаем, что некоторые европейские страны хотят продолжать его у нас покупать».
Интерес «Газпрома» понятен: любая компания стремится сохранить тот бизнес, который устойчиво функционировал в течение многих десятилетий, несмотря на политические разногласия между сторонами. Утратив 200 млрд куб. м/год экспортных поставок в Европу на их пике в 2019 г., компания будет готова вернуть любую часть поставок на привычном для себя рынке.
О какой газовой инфраструктуре идет речь
Интервьюер Пескова и большинство комментаторов оставляют за бортом вопрос о выгоде США. А именно это – ключевой пункт в данной интриге.
США не нужна вся ГТС Украины, обеспечивающая как экспортно-импортные и транзитные, так и поставки на внутреннем рынке. Уровень износа и аварийности украинской ГТС таков, что без серьезных инвестиций она не представляет рыночной ценности. Исследование консалтинговой компании KPMG 2017 г. показало, что уровень аварийности в ГТС Украины в 10 раз выше, чем в среднем по ЕС, и в 13 раз – чем в Германии. После взрыва на транзитном газопроводе УПУ в Лохвицком районе Полтавской области 17 июня 2014 г. тогдашний губернатор Виктор Бугайчук заметил, что газопровод находился в аварийном состоянии как минимум два года, о чем он неоднократно сообщал в «Нафтогаз Украины». Согласно исследованию Mott MacDonald 2018 г., для реконструкции ГТС Украины необходимо как минимум $6–9 млрд для замены устаревшего оборудования компрессорных станций и местами насквозь прогнивших труб. С тех пор положение не улучшилось. Вряд ли США будут готовы вкладываться в модернизацию всей ГТС Украины в дополнение к своим военным на нее расходам.
Речь может идти только о транзитных газопроводах, которые могут генерировать выручку, а не убытки. Таких транзитных газопроводов три: это УПУ (рабочей пропускной способностью 28 млрд куб. м/год) и «Прогресс» (26 млрд куб. м/год), проходящие в одном коридоре через Суджу, и «Союз» (26 млрд куб. м/год) – через «Сохрановку».
Украинское законодательство позволяет компаниям США и ЕС купить, взять в долгосрочную аренду или концессию до 49% мощностей ГТС, а значит, и обособленной транзитной инфраструктуры. Это дает 40 млрд куб. м/год в сумме по трем газопроводам – как раз объем зарезервированных Россией транзитных мощностей в рамках истекшего пятилетнего контракта. Выделить транзитные газопроводы в обособленную «рыночную зону» позволяет энергетическое законодательство ЕС, применяемое на Украине с 2017 г. То есть технические и правовые предпосылки для возобновления транзита в рамках выделенного коридора под юрисдикцией или управлением США есть. Но будет ли конвертирован потенциальный интерес и технические и юридические предпосылки в реальные действия США?
Реальный интерес США
Для чего США экспортные газопроводы Украины? Возможны варианты. Первый – это финансовый актив для последующей перепродажи. Пока идет война и транзит остановлен, компании США и ЕС могут купить, взять в долгосрочную аренду или концессию транзитную инфраструктуру по бросовой цене, а после завершения военных действий перепродать подороже. Но одно дело получить актив, а другое – реализовать его с прибылью впоследствии. Для этого придется вложиться в модернизацию этого изношенного и местами разрушенного актива.
Второй вариант – объект энергетической инфраструктуры для последующего транзита газа. Сегодня это технологически возможно лишь в направлении с востока на запад – через Россию в ЕС. Контроль над ГТС получит Агентство федерального правительства США по финансированию развития (АФР, оно упоминается в утечках западных СМИ), которое привлекает частные инвестиции в проекты развития, т. е. работает по схеме софинансирования. Это типичный механизм государственно-частного партнерства, где институт развития обеспечивает меньшую часть необходимых инвестиций, а большую – частные инвесторы. Для них участие АФР должно быть гарантом заинтересованности правительства США в транзите газа на период реализации проекта и залогом устойчивости его функционирования. Минимальный срок окупаемости инвестиций в проект – много более пяти лет. И, очевидно, инвесторам необходим устойчивый мир на всей территории.
Инвестиции АФР и частных инвесторов нужны, чтобы обеспечить техническую модернизацию и поддерживать работоспособность транзитного коридора. Большая часть частных средств будет привлечена в качестве долгового финансирования. Гарантом возврата заемного финансирования может являться только выручка, т. е. долгосрочный контракт на транзит АФК с потенциальным грузоотправителем. Последним может быть либо «Газпром», либо не российский покупатель газа – западноевропейская компания-потребитель или компания-трейдер, не аффилированная с Россией.
Чтобы сократить время окупаемости инвестиций и вписать этот срок в продолжительность нового транзитного контракта, придется резко поднять транзитный тариф. Это приведет к повышению «цены отсечения» российского газа с возможной потерей рентабельности поставок для «Газпрома». Поэтому и эта версия представляется сомнительной чисто с экономической точки зрения.
Остается лишь третий вариант, объясняющий демонстрацию заинтересованности США. Транзитная часть ГТС Украины разыгрывается как виртуальный будущий актив в переговорном процессе. Игра на готовности Словакии и Венгрии покупать российский газ, хотя для покрытия их внутренних нужд достаточно поставок по морскому «Турецкому» и его сухопутному продолжению «Балканскому» потокам. А также – на желании/готовности «Газпрома» продолжать поставки.
На самом деле США не нужен украинский транзит. Ведь именно руками проамериканских «элит» в ЕС российский газ устранили с европейского рынка, чтобы поднять там цены на газ и сделать продажи СПГ в ЕС устойчиво рентабельными, а европейский бизнес либо разорялся, либо перемещался в юрисдикцию США. Поэтому спекуляции о возобновлении транзита – это подвешенная морковка со стороны США. А оно нам такое надо?