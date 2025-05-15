Экономика кетчупа

В I квартале 2025 г. Банк России завершил обследование российского рынка финансового анализа эмитентов акций. Акционерные общества из первых двух котировальных списков были опрошены об их взаимодействии с профессиональными аналитиками. Руководители топ-15 ведущих аналитических команд банков и брокеров, в свою очередь, рассказали о взаимоотношениях с эмитентами и приемах работы. Работа каждого аналитика заканчивается оценкой «правильной» стоимости акций, из которой выводятся рекомендации «покупать», «держать» или «продавать». Предполагается, что рынок эффективен и цены будут приближаться к профессиональным оценкам.