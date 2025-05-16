«Чужие деньги»: крипта и EBITDA

Расхлебывать последствия Алексей планирует предоставить своему ничего не подозревающему двойнику, найденному с помощью некоей компьютерной программы. Двойником оказывается клерк маленького тверского банка Юрий Афанасьев (тоже Матвеев, но небритый и растрепанный) – тихий неудачник и дроппер, к тому же задолжавший местным бандитам 300 000 руб. Под видом приглашения на бизнес-мероприятие Юру выманивают в Москву, но дальше все идет немного не по плану. Не дождавшись завершения гениальной комбинации, неугомонные казахи ловят-таки Лешу и стреляют ему в голову. А малахольному и до смерти напуганному Юре, которого теперь все принимают за деятельного воротилу, достаются чужие деньги, чужая девушка (Стася Милославская – «Огонь») и чужие проблемы.