«Чужие деньги»: крипта и EBITDA

«Чужие деньги»: крипта и EBITDAНа «Иви» и Start начал выходить сериал о перепутанных двойниках и теневых финансовых операциях
Финансовый аферист Алексей Воронов (Максим Матвеев – «Триггер», «Союз спасения») занимается обналом и криптовалютами, ворочает большими суммами и в целом ведет жизнь насыщенную и интересную. В первой же сцене мы видим его в тонущей машине, по которой с моста палят из автомата рассерженные казахские гангстеры. Выбравшись на берег, герой решает выйти из игры и улететь наслаждаться жизнью в Дубай. Но перед этим, как полагается, он хочет провернуть последнюю крупную аферу и мошенническим способом присвоить 6 млн евро «общака» чиновников – людей неприятных и очень опасных.
Расхлебывать последствия Алексей планирует предоставить своему ничего не подозревающему двойнику, найденному с помощью некоей компьютерной программы. Двойником оказывается клерк маленького тверского банка Юрий Афанасьев (тоже Матвеев, но небритый и растрепанный) – тихий неудачник и дроппер, к тому же задолжавший местным бандитам 300 000 руб. Под видом приглашения на бизнес-мероприятие Юру выманивают в Москву, но дальше все идет немного не по плану. Не дождавшись завершения гениальной комбинации, неугомонные казахи ловят-таки Лешу и стреляют ему в голову. А малахольному и до смерти напуганному Юре, которого теперь все принимают за деятельного воротилу, достаются чужие деньги, чужая девушка (Стася Милославская – «Огонь») и чужие проблемы.