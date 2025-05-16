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«Чужие деньги»: крипта и EBITDA

На «Иви» и Start начал выходить сериал о перепутанных двойниках и теневых финансовых операциях
Роман Черкасов , критик

Финансовый аферист Алексей Воронов (Максим Матвеев – «Триггер», «Союз спасения») занимается обналом и криптовалютами, ворочает большими суммами и в целом ведет жизнь насыщенную и интересную. В первой же сцене мы видим его в тонущей машине, по которой с моста палят из автомата рассерженные казахские гангстеры. Выбравшись на берег, герой решает выйти из игры и улететь наслаждаться жизнью в Дубай. Но перед этим, как полагается, он хочет провернуть последнюю крупную аферу и мошенническим способом присвоить 6 млн евро «общака» чиновников – людей неприятных и очень опасных.

Расхлебывать последствия Алексей планирует предоставить своему ничего не подозревающему двойнику, найденному с помощью некоей компьютерной программы. Двойником оказывается клерк маленького тверского банка Юрий Афанасьев (тоже Матвеев, но небритый и растрепанный) – тихий неудачник и дроппер, к тому же задолжавший местным бандитам 300 000 руб. Под видом приглашения на бизнес-мероприятие Юру выманивают в Москву, но дальше все идет немного не по плану. Не дождавшись завершения гениальной комбинации, неугомонные казахи ловят-таки Лешу и стреляют ему в голову. А малахольному и до смерти напуганному Юре, которого теперь все принимают за деятельного воротилу, достаются чужие деньги, чужая девушка (Стася Милославская – «Огонь») и чужие проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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